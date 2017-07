Preso en Coatza exmilitar acusado de estupro

Formal prisión le fue dictado a un al ex militar, quien sostuvo relaciones sexuales con una menor de edad, por lo que se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso).



Emmanuel Arafat H.O., de 22 años de edad, quien tuvo su domicilio en la colonia Ejido Tacoteno de Minatitlán, se le sigue la causa penal 324/2014, por el probable delito de estupro en agravio de una menor de edad.



La detención de este individuo, ocurrió después de que la agraviada le confesara a su madre que sostenía un noviazgo con el imputado con quien sostuvo relacione sexuales, luego de que este le prometiera casarse con ella, situación que no ocurrió.



Al no cumplir su promesa este sujeto se hizo el desentendido y abandono a la menor, por lo que la madre de la adolescente interpuso la denuncia ante Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Contra la Familia, durante el mes de Septiembre del 2014.



Finalmente luego de varios años la orden de aprehensión fue efectuada por lo que el señalado quedó a disposición del Juzgado Primero de Primer Instancia, quien al vencimiento de término constitucional decretó que existen elementos suficientes que le acreditaran el delito por lo que el notifico la formal prisión.