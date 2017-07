Acayucan paga quincena y conjura manifestación

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-04-20:04:56 Acayucan En el palacio todo volvió a la normalidad, aun cuando se supo que no habían sido depositadas las participaciones federales, este martes se les pagó la quincena. Con pago de sueldos de la segunda quincena de junio, los 105 trabajadores sindicalizados, el cabildo de Acayucan logró conjurar este martes la siguiente manifestación que se programó realizar este martes 4 de julio, en palacio.



Al llegar la hora de salida (15:00 horas), ya habían cobrado los sindicalizados de todas las áreas, no así los alrededor de 200 trabajadores de confianza de las diferentes direcciones, a quienes se les pidió que no se retiraran, porque una hora después, es decir, a partir de las 4 de la tarde, se les comenzaría a pagar.



La secretaria general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), Lucía Santos Morales, informó el lunes en la tarde que si este martes no les hacían efectivo el pago de sus respetivos sueldos quincenal, realizarían una manifestación mayor que la de ese primer día de la semana en que fueron alrededor de 80 de sus agremiados, ahí en la entrada de “la casa del pueblo”.



“Nosotros somos personas que comprendemos algunas situaciones, lo que no nos parece correcto, es que no se nos pague y tampoco se nos dé una información sobre qué es lo que está ocurriendo, ya que todos vamos al día y prestamos nuestros servicios porque tenemos muchas necesidades que cubrir con nuestros salarios”, explicó.



Como se recuerda, el lunes las y los inconformes se retiraron después de que el síndico Dagoberto Marcial Domínguez, les informó que se les pagaría hasta este martes 4 de julio.