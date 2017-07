Convocan a rockear en beneficio de niños en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-04-19:47:52 Coatzacoalcos Este jueves en Coatza, Hogar Digno realizará un evento de rock, a beneficio de los niños que alberga este refugio; será para la construcción de cuartos.

El evento está coordinado por la agrupación ‘Meraki’, cuyo integrante, Octavio Garduza Guillén, señaló que para la construcción de la losa, se requieren al menos 30 mil pesos, con los cuales no cuentan debido a la falta de apoyo por parte de los tres niveles de Gobierno.



“Nos comentaban ‘bueno, ¿por qué no hacen de lámina las recámaras?’, y yo siempre respondo: ¿te gustaría un cuarto de lámina con estos calores? Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, queremos que los niños estén cómodos y felices”, dijo.



La casa ‘Hogar Digno’, alberga a 14 niños y adolescentes que no tienen a sus padres; los gastos de alimentación, vestido y educación, corren por cuenta del refugio y de ciudadanos que se han sumado a la causa a través de la donación de dinero.



Sin embargo, esta vez los gastos superan las entradas mensuales, por lo que para poder hacer el colado de losa, decidieron realizar un evento denominado ‘Rock Fest’, que contará con la participación de varias bandas de rock.



El evento se llevará a cabo este jueves 6 de julio a las 20:00 horas, en el salón Dalí ubicado sobre el malecón costero.



La entrada tendrá un costo de 70 pesos y esperan vender por lo menos los 250 espacios con los que cuenta el salón.