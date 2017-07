Encuentran cuerpo en descomposición en Veracruz

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-04-19:41:51 Veracruz Un hombre de aproximadamente 49 años fue hallado muerto y en avanzado estado de putrefacción dentro de su casa ubicada en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, al norte de la ciudad.

La mañana de este martes habitantes del fraccionamiento alertaron que de la casa marcada con el número 30 de la calles Cerro de elefante y Cerro Tortuguero 30 salían fetidos olores y creían se trataba del propietario, pues no lo veían desde la semana pasada.



Al lugar se trasladaron elementos de la Fuerza Civil, quiénes inspeccionaron desde la parte exterior el domicilio, visualizando el cadáver putrefacto de un hombre boca abajo, el cual vestía solo un boxer color rojo.



Minutos después autoridades ministeriales y de los servicios periciales ingresaron a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes.



Se logró saber que la víctima Tenía en el cuello, presuntamente enrollado un cinturón negro por lo que no descartan una muerte provocada o intencional.



Las primeras investigaciones apuntan que se trató de un empleado llamado Pablo y que, a decir de los vecinos, este tenía al menos dos años viviendo en ese lugar.



Agregaron que no notaron ruidos o personas extrañas en el domicilio y tenían cerca de cuatro días de no ver al inquilino.



Finalmente los restos del hombre fueron trasladados al Semefo dónde esperan que algún familiar los reclame. Tras los hechos, los detectives iniciaron una carpeta de investigación.