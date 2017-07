Confirma Cristian Castro divorcio tras 28 días de casado

Cristian Castro confirmó que pese a que está recién casado, su esposa Carol Victoria Urbán, le pidió el divorcio, informó Radio-Fórmula



En entrevista para un programa argentino, el cantante dijo que está consternado y preocupado por la situación, porque no es un chiste, no es un juego.



"Bueno, ni modo, realmente está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces y por el amor y de pronto no sale que nos llevemos bien, no sale que nos podamos llevar bien, esa es la verdad", declaró el hijo de Verónica Castro y Manuel "Loco" Valdés.



Al cuestionarle si su esposa le habló de la separación durante la Luna de Miel, Cristian Castro señaló "sí, sí por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente me avergüenza".



Tras confirmar la noticia al medio de comunicación argentino, el cantante reiteró que aunque ambos trataron de estar bien, simplemente las cosas no funcionaron.



Con información de Radio-Fórmula

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=696077&idFC=2017&sURL=