Despide Congreso de Veracruz a 20 trabajadores y se manifiestan en sesión; acusan despido injustificado

Cerca de 20 trabajadores de confianza del Congreso del Estado fueron despedidos este martes, de ahí que optaron por manifestarse en el Recinto Oficial de Sesiones durante el inicio de la novena sesión ordinaria.



De acuerdo con una de las afectadas, Alejandra Vega Alarcón, son 16 o más trabajadores quienes acusan despido injustificado, algunos con más de 10 años de antigüedad.



La ex empleada dijo que fue notificada este martes de su despido, luego de haber demandado al Congreso para recibir una base hace un par de semanas.



“Yo soy del área de diputados, tengo más de 10 años, pero me dijeron que a partir de hoy dejo de trabajar.



“Parecen represalias en contra de las personas que decidieron actuar legalmente para pedir una base, aunque esto no está fuera de la Ley porque cualquier trabajador con 6 meses más un día merece una plaza”, refirió.



Detalló que por ahora se habla de 16 empleados despedidos, aunque extraoficialmente se menciona que hay otro grupo de 50 trabajadores sin contrato que serán recortados.



“Son varios los trabajadores los que demandamos la base, ya que tenemos más de 6 meses un día laborando y con este periodo tenemos Derecho a ello.



“Por eso la demanda se ampliará, porque este martes se nos notificó del despido o que se rompió la relación laboral sin ninguna justificación”, añadió Vega Alarcón.



Dijo ser madre soltera y ayudar a sus padres a partir de su salario, por lo que se sintió en “shock” porque al área el área jurídica le informó que se quedó sin trabajo pero sin ninguna otra explicación.