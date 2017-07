Nuevo director de Conagua desconoce cuántos proyectos hidroeléctricos fueron autorizados en Veracruz

Al tomar protesta como nuevo director general del Organismo de Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Veracruz, César Triana Ramírez, reconoció desconocer el número de proyectos hidroeléctricos autorizados por la dependencia con anterioridad. En entrevista el funcionario aseguró que será revisado cada proyecto hidroeléctrico para su aprobación o desaprobación. Destacó que la Conagua cuidará que todo proyecto no altere el régimen ecológico e hidráulico existente, respetando la Ley de Aguas Nacionales. "Todo lo que cumpla con eso, podemos caminar, si no, no podemos dar los permisos, debe ser siempre algo que no altere a nuestro medio ambiente, que sea algo a favor de la población y que definitivamente, sea un beneficio para todos". Triana Ramírez dijo desconocer el número de proyectos hidroeléctricos que fueron autorizados por la Comisión Nacional del Agua. Cabe recordar que los ambientalistas han declarado que existen al menos 15 proyectos hidroeléctricos latentes en la entidad; en este sentido cabe mencionar que el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Emilio Rodríguez, se tiene información confiable sobre informes preventivos ingresados a la Conagua, el permiso de la Comisión Reguladora de Energía o Manifestaciones de Impacto Ambiental. "Es un tema que, le voy a pedir que me dé permiso de irnos enterando, estamos a tres horas de haber empezado y con mucho gusto lo vamos a ver más adelante", finalizó el Director General del Organismo de Cuenca Golfo-Centro de la Conagua.