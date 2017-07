Utilizaron padrón antiguo para declarar inexistente huelga: Sindicato de La Jornada

La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), Judith Calderón, acusó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de utilizar un padrón laboral antiguo para declarar inexistente la huelga que estalló el viernes pasado.



"Ellos tomaron un padrón de muchos meses antes. Somos 216 sindicalizados, la administración neoliberal de Tania Paulina Olmos ha ocasionado que muchos se retiren, a algunos los están despidiendo. Más de 55 trabajadores han sido despedidos y la argumentación de la junta es que no se cumplió con el 60 por ciento, pero toma un dato de muchos meses atrás\", dijo en entrevista en Radio Fórmula.



Sobre la declaratoria, dijo que se ampararon y que los trabajadores se reunirán para analizar las medidas a seguir.



"El objetivo no es ni que se queden sin trabajo los compañeros ni que no continuemos haciendo La Jornada de calidad, esto es con todo el equipo en condiciones adecuadas", dijo.



La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México declaró la noche del domingo, inexistente la huelga estallada en el periódico La Jornada y dio un plazo de 24 horas para que los trabajadores regresen a sus labores cotidianas, de lo contrario serán despedidos.



Personal de la JLCA notificó al Sindicato la inexistencia de la huelga en Demos Desarrollo de Medios por no haber acreditado que contó con el 60 por ciento de los votos de los miembros del sindicato, como lo establecen los estatutos del gremio.



La huelga estalló el viernes pasado a las 17 horas; Sitrajor informó que fue aprobada con 133 votos y 64 en contra.





