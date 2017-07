En la Jurisdicción XI los corren por teléfono

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-03-19:51:24 Coatzacoalcos Corren a unos por otros en el departamento de vectores de Coatzacoalcos.

Personas que habían sido empleadas por la Jurisdicción Sanitaria XI, para laborar en la sección de vectores, fueron despedidas vía telefónica.



Se trata del grupo de personas que fue contratadas por primera vez para realizar trabajos de vectores, una denuncia anónima expuso que ellos tenían un contrato para trabajar del 16 de mayo al 15 de octubres, es decir cinco meses.



Sin embargo este domingo recibieron una llamada telefónica en las que les decían que ya estaban fuera de contrato.



Lo peor es que lo que llevan trabajado de mayo y junio no han recibido un solo peso. “No hemos cobrado nada, estamos esperando que nos den una respuesta, nadie nos apoya”, expresó la persona que dio a conocer la situación y que por miedo a represalias prefirió mantenerse en el anonimato.



Por su parte José Luis Gómez jefe estatal de Jurisdicciones, habría mencionado durante su discurso con los vectores sindicalizados, que sí se les pagaría lo laborado, aunque no dio fecha.



La personas que hizo la denuncia aclaró que todos los despedidos trabajaban por primera vez en el área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria XI, es decir serían las personas que contrató originalmente Lourdes de la Barrera y que desató las manifestaciones e inconformidades de los empleados que por más de nueve años han pertenecido a la Jurisdicción.



Durante la reunión con las autoridades en el Hospital Regional, también se les dejó claro que no se les podría contratar de nuevo, pero que buscarían la forma de emplearlos, sin embargo esa no era una promesa ni habría seguridad, según lo dicho por el propio José Luis Gómez.



Se trataría de unos 38 empleados los afectados por esta situación.