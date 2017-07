Temen familias de La Huaca quedarse sin viviendas

Casi medio centenar de familias del barrio de La Huaca corren el riesgo de lanzamiento y aunque no hay nada en concreto temen quedarse sin vivienda, alertó Nohemí Palominos Galván, habitante de ese asentamiento tradicional.



“Tal parece un bullying porque el dueño del patio San Salvador ahorita volvió a atentar contra la estabilidad emocional, económica, social del barrio de La Huaca, ya que volvió a amenazarlos con lanzamiento''.



“Un funcionario menor, mucho menor, fue a querer sorprenderlos diciéndoles, se puso del lado del dueño dizque para hacer contratos a cuenta de la venta del patio de vecindad San Salvador”, informó Palominos.



Previó una intención leonina de desalojar a las familias supuestamente por una persona de apellido Fernández Cangas quien según ella, se ostenta como propietario aunque en documentos del impuesto predial figura el nombre de Remigio Cueto.



Ella dijo tener algunos documentos que exhiben una “parte oscura de la vecindad”, pero no dijo de qué se tratan.



Advirtió que si en un futuro se consumara el despojo se verían afectadas 20 familias del patio San Salvador; unas 16 de La Favorita y unas 8 del patio San Nicolás en La Huaca; aunque la persona mencionada reclama las del patio San Salvador.





ATRACTIVO TURÍSTICO



Palominos Galván explicó que el barrio abarca de la calle Rayón hasta Abasolo y desde Prim hasta la playa Regatas, pero el principal atractivo va de la Iglesia del Cristo a playa Regatas, de Manuel Doblado a la antigua calle de La Huaca.



El ícono histórico y arquitectónico son los 28 patios de vecindad, aunque la mayoría no se encuentra en buen estado.



Los que aún pueden visitar los turistas son el patio Hidalgo, San Salvador, San Nicolás, La Favorita, Tanitos, y el callejón Toña la Negra, que en este último se pone la zona gastronómica de la gorda y la picada.



Anunció que a partir del 17 de julio, con el arranque de las vacaciones de verano, volverá la venta masiva de gordas y picadas.



“Vamos a ofrecer en la mañana los antojitos veracruzanos de la gorda y la picada; por la tarde comida tradicional como el pescado a la veracruzana, pescado al acuyo, comida muy típica de Veracruz; y en en la noche las garnachas, tostadas, empanadas, tamales.



“Vamos a estar todo el verano, todas las vacaciones. Pero volveremos a hacer el Festival de la Gorda y la Picada el 12, 13 y 14 de agosto ya como un festival tradicional del barrio de La Huaca”, resaltó Palominos Galván.