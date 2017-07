Agenda pendiente en San Lázaro se retomará hasta septiembre, prevé Murguía

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía prácticamente descartó que se realice un periodo extraordinario de sesiones durante el presente mes e incluso en agosto próximo.



La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó que la previsión es retomar hasta septiembre, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, la discusión de los temas pendientes como la Ley de Seguridad Interior y el Mando Mixto Policial, esto, si los acuerdos en la materia se destraban.



Entrevistada en el recinto parlamentario, donde se reunió con embajadores acreditados en México y representantes de la Conferencia de la Cooperación Islámica, la legisladora subrayó que hasta el momento y en las semanas próximas, no se ven condiciones para abrir trabajos extraordinarios.



En especial porque los acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias no han avanzado en torno a asuntos que quedaron a media discusión, como la propuesta de Seguridad Interior y regulación de las tareas del Ejército en asuntos de seguridad pública, dijo.



“Por lo menos hasta hoy, no hay las condiciones para convocar a un periodo extraordinario como algunos esperábamos que se pudiera dar; entonces, hay temas importantes en la agenda nacional que seguramente serán de los primeros en enfocarse al inicio del siguiente periodo ordinario, esto ya pensando en la Ley de Seguridad Interior, estoy pensando el tema del Mando Mixto, cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue en términos de mayoría”, refrendó.



Añadió que otros asuntos que deben avanzar, pero los conflictos postelectorales y el periodo de receso en el Congreso de la Unión no lo han permitido, son algunos cambios a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el dictamen sobre violencia política de género.



Cuestionada respecto a si los legisladores han permitido que la parálisis se apodere del Congreso, al enfrascarse en los asuntos político-electorales, la legisladora panista justificó el hecho al afirmar que las cámaras legislativas son un espejo donde se reflejan todos los asuntos que ocupan la vida pública en México.



“El Congreso finalmente es el reflejo de lo que pasa en el país. Aquí están representadas todas las fuerzas políticas y se llega a los acuerdos o se obtienen los acuerdos que se pueden obtener, porque finalmente son por mayoría; eso es una de las características de las democracias en este país y en cualquier otro. El hecho de que haya diferentes puntos de vista y que no se logren los acuerdos, impide que nos vayamos, como en esta ocasión, a un periodo extraordinario, hasta ahorita”, recalcó.



La presidenta de San Lázaro manifestó que es momento de hacer un llamado a las fuerzas políticas a alcanzar los acuerdos que hacen falta, a fin de enfrentar la creciente problemática de inseguridad y violencia que vive el país, entre otros pendientes.



También convocó a las fracciones parlamentarias a aprovechar el siguiente periodo ordinario de sesiones, y un periodo extraordinario en caso de que este se apruebe, para responder las necesidades y exigencias de los ciudadanos.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/agenda-pendiente-en-san-lazaro-se-retomara-hasta-septiembre-preve-murguia-599