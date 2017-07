Fiscalía y Poder Judicial no dan los datos precisos sobre número de feminicidios en Veracruz: IVM Tweet Además de que la Alerta de Violencia de Género (AVG) no está dando resultados, la Fiscalía General y el Poder Judicial no están ofreciendo información precisa sobre el número de feminicidios registrados y en cuántos se ha encarcelado a los responsables Xalapa - 2017-07-03 12:44:50 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Además de que la Alerta de Violencia de Género (AVG) no está dando resultados, la Fiscalía General y el Poder Judicial no están ofreciendo información precisa sobre el número de feminicidios registrados y en cuántos se ha encarcelado a los responsables.



Así lo señaló la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios, quien recordó que hace siete meses se instaló la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios de la entidad.



Dijo que ni los jueces ni la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz, han informado sobre el número de homicidios cometidos contra mujeres, así como el número de feminicidios registrados en el Estado y cuántos se han esclarecido.



Precisó que hasta el mes de abril se han registrado 15 casos de feminicidios, aunque el Observatorio de Feminicidios de la Universidad Veracruzana (UV) reporta más de 120 casos, entre homicidios y feminicidios hasta el mes de junio.



En entrevista previa al Seminario de Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los Principios Constitucionales, insistió en que se deben de cruzar datos en cuanto al número de feminicidios y homicidios contra mujeres, para no crear confusión en las estadísticas.



Dijo que de los 15 casos de feminicidio registrados este 2017, apenas cuatro cuentan con sentencia contra el responsable y en el resto siguen los procesos legales por parte de la Fiscalía General del Estado y los jueces que llevan el caso.



"Es importante que nos den información, no podemos estar justificando la falta de resultados; el IVM está trabajando y haciendo reuniones con la Fiscalía y el Poder Judicial, estamos trabajando y amalgamando todo y ahora necesitamos información específica de los procesos", exhortó.

