CEAPP exige a Yunes Linares que investigaciones de narcoreporteros lleguen hasta últimas consecuencias

La comisionada presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) Ana Laura Pérez Mendoza, aseguró que han sido las especulaciones las que han dañado gravemente el medio periodístico.



En entrevista y cuestionada sobre las acusaciones que realizó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien señaló a periodistas de estar inmiscuidos en la delincuencia organizada, la integrante de la Ceapp, exigió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) que las investigaciones que realicen lleguen hasta sus últimas consecuencias y que concluyan a la brevedad.



“Si existe algún periodista o alguien vinculado al periodismo que este filtrando la información como lo dijo el gobernador lo que solicitaríamos es que se finquen la responsabilidad o que se sepa y consigne a quien debe ser respetando el debido proceso”.



La columnista recordó que, desde la pasada administración del ex gobernador, encarcelado en Guatemala Javier Duarte de Ochoa, se ha estado vinculando a periodistas con el crimen organizado.



“Ya lo vivimos con la administración anterior y por supuesto esa es la exigencia que se investigue y como comisión estaremos muy pendiente de eso”.



Las acusaciones del mandatario veracruzano- refirió- si bien no son temerarias, si son muy prematuras, porque si está realizando la investigación, ahora lo que se debe llevar a cabo es cuidar y vigilar el debido proceso de acuerdo al nuevo código penal, lo que se debe de cuidar es la presunción de inocencia: “lanzar eso así, no creo que abone mucho a las investigaciones. Por eso solicitamos que se concluya a la brevedad”.



Dijo que en el caso de que exista un reportero que no esté cumpliendo con la ley y si tiene un cargo por el cual tenga que responder, entonces que lo haga, pero que no se quede en la presunción.



“Vamos a estar muy pendientes de la situación, porque además por el entorno en el que se está desarrollando el periodismo en el estado, no apoya mucho este tipo de declaraciones”.