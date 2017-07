Llegará nueva industria a exllanura de Acayucan Tweet Los 50 copropietarios de la expasteurizadora “La Llanura”, quienes están en posesión de la factoría en desuso, están entrándole a los proyectos productivos, en aras de darle un mejor uso a dicha superficie de las 9.06 hectáreas Acayucan - 2017-07-02 20:58:52 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-02-20:59:38 Acayucan Así luce la ex La Llanura a más de 10 años de su cierre Los 50 copropietarios de la expasteurizadora “La Llanura”, quienes están en posesión de la factoría en desuso, están entrándole a los proyectos productivos, en aras de darle un mejor uso a dicha superficie de las 9.06 hectáreas.



Esta información trascendió este domingo, en la ya acostumbrada asamblea dominical de los extrabajadores sindicalizados que preside el ciudadano Roberto Rivera Ahumada dentro de la planta, la cual como se sabe fue carrada “por quiebra”, durante el salinato hace más de 20 años.



De forma individual y muy aislada, algunos de los extrabajadores mencionados se han estado dedicando al cultivo de maíz, calabaza, yuca y demás productos agrícolas, y es probable que ahora implementen una nueva industria, si no igual a la que pertenecieron y que en su momento generó arriba de mil 600 empleos directos e indirectos, se sabe que habrá suficientes fuertes plazas de ocupación.



Se dijo que ya se está imprimiendo el logotipo, pero no se informó con precisión cuál será el nombre de la nueva empresa ni su giro.



Cabe mencionar que antes, los otros copropietarios, estos extrabajadores de confianza, instalaron ahí una empresa y hasta un antro, a decir de Rivera Ahumada y los suyos “patito”, las cuales sólo habría tenido como verdadero objetivo hurtar lo que quedaba de cobre y bronce, por lo cual existe una denuncia penal presentada en el año 2007, que por cierto, sigue “durmiendo el sueño de los justos”. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

