Galletitas Orgánicas Huellitas, un lugar para consentir a tu mascota

Cuando Malú Hernández fue despedida de su trabajo como secretaria ejecutiva bilingüe decidió que era momento de generar dinero bajo su propio mando y creó una microempresa.



“Dije: no importa, yo tengo otras habilidades como mis galletitas, que ya sé que son muy aceptadas”, platica.



Entre las fortalezas que tiene esta mujer de 52 años de edad están que le apasiona la cocina y ama a los animales; y decidió utilizarlas para fundar Galletitas Orgánicas Huellitas.



La inspiró su mascota, una mascota que padece epilepsia y está medicado constantemente. Para evitar darle premios que contengan más productos químicos y al no encontrar galletas orgánicas en el mercado decidió hacerlas para su consumo.



“Tengo una perrita que le dan ataques epilépticos entonces toma un medicamento todos los días y su comida es la del supermercado y consume demasiados químicos ya, entonces comenzamos a hacerle sus galletitas orgánicas”, recuerda.



Pronto su familia y amigos le hicieron pedidos del producto que se había convertido en una oportunidad de negocio para ella.



“Cuando yo trabajaba ni con dinero podía comprar galletitas orgánicas porque nadie las hacía, entonces ahorita dije: bueno, pues yo sé que hay mucha gente que, como me pasaba a mí, trabaja y ni con dinero puede comprar galletas orgánicas para sus perros, entonces dije: lo voy a hacer porque nadie lo hace”, platica Malú sobre el nicho de oportunidad.



Galletitas Orgánicas Huellitas es una línea de productos (galletas) para perros y gatos que están libres de conservadores. Después de ser producidos duran hasta tres meses manteniéndose en refrigeración.



Malú espera ampliar su negocio con otras variedades de golosinas para mascotas. Los clientes le piden que produzca pasteles para perros y gatos.