Con revelador vestido JLo canta en Nueva York Tweet La estrella latina Jennifer Lopez celebró por anticipado el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, en Nueva York, con un show al lado del grupo de salsa cubano Gente de Zona, con un show donde la atención se la llevó su revelador vestido. Redacción - 2017-07-02 20:54:14 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-07-02-20:55:35 Redacción Foto tomada de Instagram



De acuerdo a lo publicado en Excélsior, la cantante neoyorquina de 47 años salió al escenario para interpretar su nuevo tema 'Ni tú, ni yo' pero lo que acaparó las miradas fue su provocador atuendo.



El ceñido vestido que traía JLo, como también se le conoce a la actriz de ascendencia boricua, era abierto en los laterales y dejaba al descubierto que no llevaba ropa interior.



Además el atuendo resaltaba sus torneadas piernas, la curvilínea anatomía y su mediático trasero.





Don't miss me preforming and debuting my new song on Macy's 4th of July Fireworks spectacular on #NBC at 8pm!!! #NiTuNiYo Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 3:05 PDT





Con información de Excélsior

