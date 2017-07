Pese a accidente, IMSS no le pagó indemnización

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-02-20:18:49 Agua Dulce Don Alfredo Ortiz Pineda, está imposibilitado para trabajar, pide ayuda a los ciudadanos

Un accidente de trabajo le cambio la vida al entonces obrero, Alfredo Ortiz Pineda, a pesar de contar con asistencia social, el IMSS jamás le pago la indemnización, a pesar de haber pedido el ojo derecho, siete dedos de sus pies y por haber presentado quemaduras en casi todo el cuerpo.



En el 2014, cuando tenía 68 años de edad, se encontraba cambiando unas lámparas en una estación de combustible, cuando el andamio donde se encontraba laborando, hizo contacto con los cables de la CFE, luego que personal de la ex paraestatal eléctrica, dejara a muy baja distancia las líneas conductoras de energía.



El hombre recibió una descarga eléctrica de 220 volts que le recorrió por todo el cuerpo y le salió por los pies, mutilando sus siete dedos, además del “estallamiento” del ojo derecho e incluso los primeros reportes médicos, referían daños también en parte de su cerebro.



Don Ortiz Pineda, pasó 72 horas sin poder reconocer a su familia, pero dice, que eso no es lo más fuerte, sino que después del accidente, quedó imposibilitado para trabajar, por lo que ya no puede cubrir las necesidades básicas de las cinco personas que dependían económicamente de él.



Agradeció que la empresa para la cual trabaja le sigue pagando, debido a las condiciones en la que termino después de ese dramático día, pero considera como injusto que el IMSS no le haya dado ninguna indemnización, a pesar que actualmente no puede realizar esfuerzos, ya que incluso, el sudor le provoca un fuerte ardor, “debido que la órbita de mi ojo esta vacio”, refirió el entrevistado.



Don Alfredo, nativo de la comunidad rural Los Manantiales, perteneciente al municipio de Agua Dulce, pidió la ayuda de algún abogado que desee analizar sus caso y poder lograr que el IMSS lo indemnice con forme establece la ley.



Las personas que deseen apoyarlo, pueden comunicarse al teléfono celular, 923 118 7186, donde le brindaran la información necesaria para poder hacerle llegar cualquier tipo de ayuda.