En democracia no hay espacio para pretextos, hay que dar resultados: PRI Tweet México - 2017-07-02 16:48:02 - MVS Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho, afirmó que en el marco de los gobiernos democráticos en el país, no hay espacio para pretextos, sino que la obligación es dar resultados.



Al presentarse ante priístas en San Luis Potosí, destacó los cambios a la Constitución impulsados en la presente administración.





Camacho Quiroz dijo que para el priismo, el reto es hacer que la democracia sea representativa y permita acceder a cargos de elección popular a todo ciudadano, y se consolide como una forma de gobierno en la que no hay espacio para los pretextos, sino lugar para los resultados.



Al acudir a una reunión de la Escuela de Cuadros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) del PRI, a la que también asistió el gobernador Juan Manuel Carreras, refrendó que a cien años de la promulgación de la Constitución, sigue siendo un instrumento “de avanzada” y el documento rector de la vida del país.



En ese marco, el congresista descartó que sea necesario diseñar una nueva Constitución, cuando lo que hace falta es cumplir cabalmente sus preceptos, pues aunque es longeva, es plenamente actual y vigente.



Recordó que el texto constitucional se conforma por 136 artículos, y reporta un total de 703 reformas, 318 de las cuáles avanzaron en los últimos 20 años, y la mayoría de ellas, en la presente administración.



