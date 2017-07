Fauna nociva invade al Hospital Civil de Tuxpan

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-02-16:44:35 Tuxpan El Hospital Civil de Tuxpan presenta una invasión de fauna nociva, además de las condiciones deplorables en infraestructura, carencia de equipo y medicamentos.

Aunado a las condiciones deplorables en infraestructura, así como carencia de equipo, material humano y medicamentos, la población de Tuxpan y la región también se tienen que enfrentarse a la invasión de fauna nociva que hay en el Hospital Civil Emilio Alcázar, el cuál en lugar de ser rehabilitado debe de ser construido un nuevo nosocomio en su lugar expresó Raúl Quiroz Quiroz, secretario general de la subsección 7 del Sindicato de la Secretaría de Salud.



Dijo que contrario a lo señalado recientemente por el diputado local Jose Kirsch Sánchez, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia, es urgente y necesario la construcción de un nuevo hospital en esta ciudad, ya que el existente tiene casi 100 años de operatividad, por lo que ya no es funcional.



Resaltó que incluso la fauna nociva se puede presenciar en los quirófanos de los cuáles sólo está funcionando uno, pero no es suficiente, pues no se cuenta con el equipamiento necesario.



Si bien hace algún tiempo, apuntó, se asignaron alrededor de 16 millones de pesos mismos que no fueron aplicados totalmente y lo único que se aplicó no se pudieron observar ya que las carencias y deficiencias siguen presentándose.



Precisó que una rehabilitación en estos momentos no es lo más conveniente, por lo que como sindicato se ha propuesto la construcción de un nuevo inmueble, ya que se cuenta con terreno suficiente en este lugar para edificar uno.



Lamentó las condiciones actual del hospital, en dónde el personal hace esfuerzos inalcanzables en ocasiones para poder atender a la población que acude a demandar atención médica, por lo que urgió la intervención de las autoridades de salud.