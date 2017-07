“El gobierno de Peña, de los más golpeadores”: Kate del Castillo

ate del Castillo, quien esta semana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de México por violar sus derechos humanos, tiene interpuesta una demanda contra la PGR, a la que le exige un pago de 57 millones de dólares para reparación del daño moral y patrimonial que le infligieron las autoridades mexicanas.



En entrevista con Proceso, la actriz mexicana radicada en Los Angeles, California, detalla las acciones legales que está tomando contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, y habla de las vejaciones que sufrió de parte de agentes de la administración antidrogas estadunidense (DEA) que actuaron como “mensajeros” de la Procuraduría General de la República (PGR).



Al preguntarle si está contenta por denunciar al gobierno de Peña Nieto ante la CIDH de la OEA, Del Castillo no puede evitar una sonrisa:



“Te mentiría si dijera que no. No, no, no se me quita la sonrisa de la boca, pero no es por una venganza, ¡de verdad no! No son épocas de mantenerse callado. Creo que no nos debemos mantener callados y uno, como persona pública, como actriz, tiene la obligación de exponer la impunidad y los abusos del gobierno y de quien fuera. Me siento muy satisfecha.



“Mi petición esta ahí, sellada por la OEA, pero además la denuncia dice: ‘Kate del Castillo contra los Estados Unidos Mexicanos’”, enfatiza la actriz y protagonista de series como La Reina del Sur e Ingobernable.



Acompañada de sus abogados, Alejandro Rojas Pruneda y Federico Mery Sanson, Del Castillo presentó el pasado jueves 29 ante la CIDH la denuncia de 111 páginas y dos cajas de cartón repletas de evidencias para sustentar la querella.