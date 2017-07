En la Cuauhtémoc y sin Monreal presente, Sheinbaum se destapa: sí quiero ser jefa de gobierno

La pugna por la gobernanza de la Ciudad de México ya arrancó. Claudia Sheinbaum, actual delegada de Tlalpan, destapó su interés por ser la próxima jefa capitalina.



En un foro organizado por Morena, al que asistieron los jefes delegacionales de Xochimilco, Avelino Méndez, y Tláhuac, Rigoberto Salgado, Sheinbaum Pardo levantó la mano: “Sí quiero ser jefa de gobierno”. Y argumentó: “Tenemos experiencia de gobierno, innovación y conocimiento. Por nosotros habla nuestra historia”.



Durante el foro “Hablemos de la Ciudad”, la también doctora en ingeniería energética por la UNAM resaltó que su proyecto -que se enfocará, según dijo, en educación, medio ambiente, movilidad sustentable, desarrollo urbano con interés público y fortalecer la seguridad pública- no busca dividir a Morena, ni generar corrientes internas del partido, sino mostrar otro plan de ciudad.



“Que nadie nos acuse de que estamos haciendo corrientes o grupos, aquí todo es transparente. No vamos a dañar a Morena, queremos a Morena, vamos a cuidarla, pero tampoco vamos a quedarnos callados”, dijo en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, de la delegación Cuauhtémoc.



Añadió que luego de este destape serán “muy responsables”, y destacó que su partido no puede ser el encono, la disputa entre grupos, la práctica de la política tradicional; sobre todo, dijo, “no puede haber cabida para alianzas en los oscurito”.



“Tenemos que hacer una política honesta, no buscar el acceso a los cargos públicos con fines personales. Se trata de transformar la realidad en donde vivimos. Ese es el eje que debemos seguir”, sentenció la delegada.



Finalmente indicó que la decisión sobre el candidato a la jefatura de la ciudad no es un asunto que resolverá Andrés Manuel López Obrador, sino en una encuesta interna.



“No vamos a permitir fragmentación. Entre los compañeros que hemos levantado la mano va a haber unidad. Eso se va a decidir por encuesta. Andrés Manuel va a ser institucional dentro de Morena”, reiteró.



“Hay algunos que no quieren que López Obrador sea presidente y van a buscar dividirnos, pero yo creo que hay madurez política de todos los que estamos en el partido”, lanzó.



Luego de las porras y los muestras de apoyo de los delegados de Xochimilco y Tláhuac, concluyó destacando el interés de que Morena llegue a la presidencia.



“Lo más importante es la transformación del país. Queremos que Andrés Manuel sea presidente de la República. De ahora en adelante vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, hasta el 4 de julio, para lograr la transformación pacífica del país”, aseguró.





http://www.proceso.com.mx/493236/en-la-cuauhtemoc-sin-monreal-presente-sheinbaum-se-destapa-quiero-jefa-gobierno