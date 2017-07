Inseguridad, cambia compras de viviendas en Veracruz

La inseguridad empieza a modificar la preferencia por determinado tipo de vivienda, hace que el virtual comprador se olvide de las casas solas y voltee la vista hacia los conjuntos habitacionales donde no se sienta solo y sobre todo, haya vigilancia para impedir el ingreso de extraños.



Ema Adriana Ruz Bravo, profesional inmobiliaria de Veracruz, informó lo anterior y destacó que el sector seguridad se añade paulatinamente a las prioridades de quienes buscan bienes raíces, debido a noticias sobre delitos diversos.



“Lo que pasa es que las personas ya buscan otro tipo de vivienda que esté en un conjunto, con vigilancia, que esté cerrado; ya la gente voltea a ver otro tipo de vivienda. Antes en Veracruz no se vendían los departamentos en condominios porque la gente estaba acostumbrada a vivir en casas.



“Ahora nuestra perspectiva ha cambiado por el motivo también de la inseguridad y por muchas causas, la gente ya busca un área donde tenga vigilancia, donde esté en conjunto. Eso también nos cambia el sistema de vivir”, explicó.



Aclaró que las grandes residencias no dejan de ser atractivas para los compradores con la posibilidad económica para adquirirlas, pero la tendencia es hacia los departamentos en conjuntos habitacionales aunque manteniendo cierta privacidad.



Ruz Bravo destacó que los profesionales de bienes raíces deben innovar, asegurarse de tener ofertas interesantes para los diversos segmentos del mercado y poder capotear la difícil situación económica que incide en contracción de la demanda.



Recordó que en comparación con el año 2016 el primer semestre del 2017 cerró con una baja de aproximadamente 25 por ciento en la compra-venta de bienes raíces, debido a la falta de liquidez de las personas.



En ello influyeron factores como el cambio de gobierno, los adeudos a constructores y la inseguridad, subrayó,



Cabe recordar que en el actual gobierno federal se ha insistido en promover la vivienda “hacia arriba”, es decir torres de varios pisos en vez de edificaciones hacia los lados, que abarcan más espacio por metro cuadrado.



Tradicionalmente en la ciudad de Veracruz se vende la casa sola porque a muchas personas no les gusta tener vecinos en un piso superior ni inferior. Las casas con crédito Infonavit y Fovissste han tenido esa característica, pero coexistiendo con las de una sola o dos plantas.



Al paso de los años muchas viviendas en condominios de 2 y 3 pisos han quedado en el abandono porque sus ocupantes nunca se acostumbraron a subir y bajar escaleras ni a vivir con escasa privacidad.