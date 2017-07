En alerta Córdoba por intensas lluvias

Tras la intensa lluvia de la tarde noche del viernes, Córdoba registró afectaciones menores como caída de ramas, arbustos y anegaciones en diversos puntos de la ciudad, sin embargo, la Unidad Municipal de Protección Civil alertó que este fin de semana permanecerá la incidencia de torrenciales vespertinos como consecuencia de las ondas tropicales número 8 y 9 así como un frente frío estacionado en el territorio nacional.



Jesús Ávalos Ibarra, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Córdoba, exhortó a la población en general evitar arrojar basura en el sistema de alcantarillado y arroyos de respuesta rápida que cruzan la ciudad, para no registrar taponamientos con los intensos aguaceros de esta temporada, dado que se seguirán presentando este fin de semana y parte de la semana entrante.



Tras el aguacero del viernes, Ávalos Ibarra reportó que en la colonia 30 caballeros, se saturó el alcantarillado por lo cual se votaron las tapas, además, se presentaron cortes de energía eléctrica en la colonia México y Huilango , procediendo la Comisión Federal de Electricidad a subsanar la fallas.



En tanto que los principales arroyos y ríos registraron un incremento en sus niveles sin llegar a preocupar, no obstante, se mantiene el monitoreo de éstos por los escurrimientos de la parte alta de la zona serrana. El saldo final de la tormenta fue positivo porque no se presentaron afectaciones significativas.



Señaló que durante las mañanas se mantendrá temperatura alta que alcance hasta los 30 grados, por las tardes y noches las lluvias con puntuales superiores a 20 milímetros podrían hacer presencia.



“Además en esta semana que viene empieza la canícula, eso también incrementará la temperatura, pero el clima será muy variable y se puede extender hasta agosto este tema de la canícula por eso recomendamos a la población estar muy al pendiente de estos cambios y de las indicaciones que emitan las autoridades competentes”, dijo Ávalos Ibarra.



El funcionario municipal exhortó a la población a mantener las calles y alcantarillas libres de basura, pues en un 80 por ciento los anegamientos que se tienen es por el taponamiento de estas áreas, lo que provoca que en algunas colonias el agua suba su nivel y afectando a los habitantes.



“Tuvimos ya algunos encharcamientos el pasado jueves debido a que se tapó una alcantarilla y se inundó una vivienda en la colonia Paraíso, esto fue entre las 8:30 y 9:00 de la noche, se dio la atención necesaria y nos apoyamos con Hidrosistema con el vactor para destapar la alcantarilla en donde nos dimos cuenta que estaba llena de basura, hablo de pañales, botellas de plástico, bolsas, se sacaron cubetas llenas de basura”, añadió.



El entrevistado aseguró que PC municipal se mantiene en constante monitoreo para actuar ante cualquier eventualidad, sin embargo, por ser Córdoba una zona entre montañas las lluvias podrían presentarse de manera moderada.