En Coatza 10% de los alumnos desetaron de UPAV

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-07-01-15:44:22 Coatzacoalcos Miguel Antonio Wong Ramos, coordinador de la Upav en Coatzacoalcos

Por la situación económica que se vive en esta región del sureste veracruzano, tan solo en este año, se estima que el 10 por ciento de los estudiantes que tomaban sus estudios universitarios en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) decidieron no seguir el curso.



“El problema que enfrentamos en este año fue la deserción de alumnos, aunque fue mínima en esta generación, pero pues ese problema se genera por la situación económica, y se esperan para seguir estudiando hasta el próximo curso”, indicó el doctor Miguel Antonio Wong Ramos, coordinador de la Upav en este municipio.



En Coatzacoalcos son mil alumnos que estudian la preparatoria y el mismo número en las 20 carreras universitarias que ofertan.



El pasado fin de semana se entregaron 170 certificados a estudiantes de la UPAV en las instalaciones del palacio municipal, a donde también acudieron los alumnos de otros municipios que culminaron sus estudios universitarios.



Para finalizar dio a conocer que no se pudo llevar a cabo la Sede Única del UPAV en Coatzacoalcos, y esto se debe a que no cuentan con las instalaciones propias, aunque esperan que puedan conseguir un lugar fijo en el que puedan los jóvenes tomar sus clases.