En México progresamos demasiado lentos: Márquez

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-01-15:23:04 Redacción

El capitán de la selección mexicana Rafa Márquez tomó la palabra para mostrarse muy crítico con el fútbol de su país, que a su juicio progresa "demasiado lento", este sábado en la víspera del partido por la tercera plaza de la Confederaciones ante Portugal.



"Progresamos demasiado lento en México, primero en fuerzas básicas y luego en nuestra liga, los jóvenes tienen pocas oportunidades. El desarrollo es muy lento comparado con Europa, Chile, Argentina o Brasil. Es de los grandes problemas que tiene México, ojalá algún día pueda cambiar. Por eso no tenemos el desarrollo futbolístico de otros países", señaló Márquez.



"Es un negocio (el fútbol) que quizás solo beneficia a los dueños de los clubes y no a los futbolistas. Habría que apostar más por los mexicanos, por las fuerzas básicas. Esto trae mejor nivel, mejor desarrollo. Apoyar más al jugador y menos al negocio", continuó.



Márquez habló de su papel en la Confederaciones, en la que solo jugó un rato en el triunfo ante Nueva Zelanda (2-1) y en la eliminación frente a Alemania (4-1).



"Como todos saben, vengo de una cirugía de espalda, no ha sido fácil la recuperación, pero he trabajado a marchas forzadas para estar aquí. Soy un privilegiado, muchos futbolistas querrían estar en este puesto. Estoy agradecido al profesor por tenerme en cuenta", dijo.



"Ha sido un torneo de mucho aprendizaje, de apoyo al grupo, en las buenas y en las malas. Creo que cada día me está sirviendo para estar más en forma, mejor físicamente. Tuve pocos minutos, pero agradecido porque pensé que no iba a llegar", añadió.



Finalmente le preguntaron a Márquez qué le parecía que la mayor parte de sus compañeros en el Barcelona de 2005, ya retirados, disputaran el viernes un partido de veteranos mientras él está concentrado con México.



"Fue grato verlos, me siento afortunado de seguir jugando, de seguir a un alto nivel. He tratado de poner mi granito de arena. Hasta que el cuerpo aguante intentaré seguir jugando", concluyó.