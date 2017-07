Traslado de 'El Cali' provoca caos en penal Culiacán Tweet De manera sorpresiva José Carlos “N”, alias “El Cali”, presunto líder de la célula delictiva denominada “Los Ántrax”, fue sacado del Penal de Culiacán, para trasladarlo a uno de máxima seguridad, pero los protocolos no se hicieron de manera correcta. Culiacán - 2017-07-01 10:12:55 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO De manera sorpresiva José Carlos “N”, alias “El Cali”, presunto líder de la célula delictiva denominada “Los Ántrax”, fue sacado del Penal de Culiacán, para trasladarlo a uno de máxima seguridad, pero los protocolos no se hicieron de manera correcta.



Un total de 40 celadores fueron puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, por presuntamente haberse negado a participar en el traslado.



'El Cali' fue trasladado a bordo de una ambulancia hacia las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.



El personal de seguridad del penal asegura que las personas comisionadas para llevar a “El Cali” al Aeropuerto Internacional de Culiacán, dijeron que se trataba de una revisión y después de unos minutos, revelaron que se llevarán a José Carlos, pero no presentaron ninguna documentación y tampoco notificaron a las autoridades del centro penitenciario.



Finalmente, el presunto líder de Los Ántrax, brazo armado de Ismael “El Mayo” Zambada, fue llevado al aeropuerto, escoltado por elementos de la Policía Estatal y Municipal.



El traslado se realizó a bordo de una ambulancia debido a que “El Cali” aún se encuentra convaleciente, por una intervención médica que se le realizó hace unos días.



Con información de Excélsior

