Ganadores del Octavo Torneo de Golf Imagen

Wenceslao Fuentes/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-01-09:45:40 Veracruz Participantes del Octavo Torneo de Golf Imagen Fiesta Americana 2017

El Octavo Torneo de Golf Imagen Fiesta Americana concluyó en donde el ambiente que se vivió durante la jornada fue emocionante, la dupla conformada por Raúl Humberto López y Felipe Martínez fueron los grandes ganadores al consagrarse en la Primera Categoría.



Con 55 golpes, los golfistas Raúl Humberto López y Felipe Martínez demostraron que son uno mismo en el campo y que la edad no es un factor para participar, pues se prepararon en tiempo y forma.



“Hace apenas un año que decidimos comenzar con este reto y nos ha ido bien, este es el primer premio que obtenemos como pareja y nos sentimos muy contentos de haber ganado a otras parejas más jóvenes”, comentaron los ganadores.

Los lazos de amistad que hay entre ellos provocó que durante la competencia no tuvieran complicaciones, además, los dos tienen el gusto por este deporte lo que provocó que combinaran su talento.



“Somos amigos desde hace varios años y bueno como el gusto por el golf era mutuo nos dimos la oportunidad de practicar juntos y competir en los eventos de esta naturaleza”, agregaron los veteranos.



En la segunda posición de la Primera Categoría quedaron la pareja conformada por Antonio de Nova y Marco de Nova al dar 56 golpes, mientras en tercero la dupla integrada por José Ruiz y Juan Ramón Rodríguez con 57.



NADA MAL

El momento emotivo estuvo en los ganadores de la Segunda Categoría del Torneo Golf Imagen Fiesta Americana, pues Javier Robles y su tío abuelo Alberto Robles se proclamaron los ganadores al realizar 50 golpes.

Fue la experiencia del señor Alberto Robles lo que provocó que esta dupla se quedara con el primer lugar, para Javier jugar al lado de su tío abuelo fue una sensación que jamás podrá olvidar.



“Tuvimos algunas dificultades a lo largo del evento, como todos, pero pudimos salir a flote gracias a la experiencia de mi abuelo Alberto, él tiene muchos más años que yo jugando Golf y eso nos ayudó”, expresó el joven.



Para ellos no fue sorpresa el quedarse con la victoria, pues este deporte ya lo han practicado en pareja desde hace tiempo, gracias a eso, pudieron llevarse la competencia, aunque la lucha por el triunfo estuvo cerrada.



“No nos sorprendió haber ganado, pero si llevamos poco tiempo jugando juntos, entonces quiere decir que nos acoplamos muy bien y bueno estoy seguro de que seguiremos haciendo pareja en este tipo de competencias”, agregó.

En segunda posición culminó la dupla conformada por Álvaro Larrea y Heber Alfaro con 51 golpes, solo uno más que el primer lugar, mientras en tercero se quedaron Martín Zamora y Javier Kern con 53.



Todos los ganadores del Torneo Imagen 2017

Resultados

O'yes



Hoyo 3

Lugar Nombre Distancia

1 Juan Ramón Rodríguez 1.22 m.

2 Francisco Iñiguez 1.67 m.

3 Héctor Enriquez 1.80 m.





Hoyo 8

Lugar Nombre Distancia

1 Ramón Sedano 3.10 m.

2 Raúl Humberto López 3.80 m.

3 Claudia de la Huerta 4.10 m.







Hoyo 12

Lugar Nombre Distancia

1 Martín Zamora 2.52 m.

2 Blanca Estela López 3.44 m.

3 Héctor Siles 3.68 m.









Hoyo 15

Lugar Nombre Distancia

1 Valeria Pichardo 0.60 m.

2 Carlos González 1.0 m.

3 Jorge Amerena 1.33 m.







Primera Categoría

Lugar Nombre Golpes

1 Raúl Humberto López / Felipe Martínez 55

2 Antonio de Nova / Marco de Nova 56

3 José Ruiz / Juan Ramón Rodríguez 57







Segunda Categoría

Lugar Nombre Golpes

1 Alberto Robles / Javier Robles 50

2 Álvaro Larrea / Heber Alfaro 51

3 Martín Zamora / Javier Kern 53