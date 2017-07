Aprueban dictámenes de las primeras cinco ZEE

La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales establecerá un mecanismo de seguimiento para el avance de la firma de convenios de coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales.



El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informó a la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la aprobación de los dictámenes correspondientes a las primeras cinco Zonas Económicas Especiales.



De acuerdo con un comunicado, el funcionario expuso que se requiere que los gobiernos estatales suscriban los respectivos convenios de coordinación, para avanzar en la puesta en marcha de las Zonas Económicas.



Los convenios de coordinación establecen los mecanismos de coordinación y seguimiento permanente entre los gobierno federal, estatal y municipal para la puesta en marcha de la Ventanilla Única y las acciones de mejora regulatoria, ordenamiento territorial en las áreas de influencia.



También incluyen los programas de inclusión de los habitantes en las actividades económicas, la planeación y ejecución de acciones de seguridad pública, los montos de financiamiento en materia de inversión pública, los compromisos en materia de licencias y permisos, así como los incentivos locales.



El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, solicitó al jefe de la AFDZEE un mecanismo de seguimiento sobre el avance en los compromisos que deberán cumplir las entidades y los plazos para el aterrizaje de las inversiones.



Por ejemplo, en colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la AFDZEE identificó mil 320 trámites, de los cuales 672 corresponden a la Federación, 278 estatales y 370 municipales.



Dichos trámites federales tienen un costo social anual equivalente a 183 mil millones de pesos, y el convenio permitirá continuar los trabajos para simplificar los trámites.



El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, destacó que las ZEE son un programa muy importante para el desarrollo del Sur-Sureste, por lo que sugirió dar mayor certeza jurídica a los inversionistas y pobladores.



En su intervención el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, destacó que las ZEE no compiten entre sí porque cuentan con vocaciones definidas que les permiten aprovechar su potencial productivo.



En tanto, el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, expresó el interés de los gobernadores en que se emitan las declaratorias de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales.



