Balean a sujeto en gasolinera de Papantla

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-30-18:28:45 Papantla Un hombre fue herido de forma grave a balazos por sujetos desconocidos que lo sorprendieron cuando se encontraba a las afueras de una gasolinera ubicada en la calle Francisco I. Madero.

Esto sucedió alrededor de las 11 am frente a la gasolinera “Molina” hasta donde llegaron los agresores y con pistolas en mano se dirigieron al agraviado a quien le dispararon a quemarropa.



Testigos relataron que los pistoleros no le dijeron palabra alguna, únicamente accionaron las armas en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar sin que nadie pudiera detenerlos.



Informaron que la víctima alcanzó a moverse del lugar pero cayó tendido sobre la banqueta justo frente a la entrada de la terminal de autobuses que se ubica a algunos metros de donde fue baleado.



Vecinos de inmediato se aproximaron para ayudarlo y dieron aviso al número de emergencias, quienes canalizaron paramédicos de la Cruz Roja, los cuales se presentaron algunos minutos más tarde.



Ahí le brindaron los primeros auxilios al lesionado, el cual fue trasladado de urgencia a un hospital donde hasta el cierre de esta edición su estado de salud fue reportado como muy grave.



Se dijo que el agraviado posiblemente es el conductor del taxi con número económico 1233 de Poza Rica, el cual quedó estacionado en el lugar, aunque esto no fue confirmado por ninguna autoridad.



Servicios Periciales, Policías Municipales y Policías Militares hicieron acto de presencia para realizar el acordonamiento del lugar, además de realizar el levantamiento de los cartuchos percutidos.