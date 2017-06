México enfrentará a Portugal para defender tercera posición

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-30-12:46:06 Rusia

La selección de fútbol de México que disputará la Copa Oro en calidad de campeón defensor tendrá este sábado ante Paraguay, en la ciudad estadounidense de Seattle, su segundo partido de fogueo de cara al máximo torneo de la Concacaf.



El jueves, el equipo mexicano tuvo su primer ensayo. Aunque se impuso 1-0 a Ghana, en el trámite del partido fue superado por el conjunto africano y careció de claridad y contundencia en la zona de definición.



"No debemos olvidar que estamos en fase de preparación", dijo ante los cuestionamientos de la prensa Luis Pompilio Páez, auxiliar técnico que se ha hecho cargo del equipo mexicano que estará en la Copa Oro mientras el seleccionador Juan Carlos Osorio dirige en Rusia a la otra selección azteca en la Copa Confederaciones.



"Todavía tenemos tiempo para mejorar para la Copa Oro. Ahora viene Paraguay", apuntó Pompilio Páez quien, apegado a los métodos de Osorio, ordenará rotaciones en la alineación que presentará ante la 'Albirroja'.



La principal modificación se prevé en la línea de ataque con la aparición de Alan Pulido, delantero estelar del Guadalajara en la liga mexicana, que no tuvo participación ante Ghana.



"Pulido está muy cerca del nivel de Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta -delanteros que acudieron a Copa Confederaciones-; es un pivot ofensivo con gol, capaz de aguantar la pelota y nos ayudará a mejorar en lo que nos faltó contra Ghana", explicó el auxiliar de Osorio.



El sinodal paraguayo se presentará de capa caída pues se encuentra fuera de la zona de clasificación en la eliminatoria de Sudamérica para la Copa del Mundo Rusia-2018.



Además, los paraguayos arrastran una cadena de tres derrotas. En marzo cayeron 3-0 ante Brasil en la clasificatoria y más recientemente en junio fueron vencidos 5-0 por Francia y 1-0 por Perú en partidos amistosos.



En la convocatoria que el seleccionador Francisco Arce armó para enfrentarse a los aztecas llaman la atención los mediocampistas Cristian Riveros quien jugó para el Cruz Azul de México y Oscar Romero, legionario europeo que milita para el Alavés de España.



El partido se jugará a partir de las 17H00 locales (00H00 GMT del domingo) en el estadio CenturyLink Field que tiene capacidad para 72,000 espectadores.



Después de este compromiso, el Tri se perfilará para la Copa Oro, ya con Juan Carlos Osorio en el mando. México integrará el Grupo C. El domingo 9 de julio enfrentará a El Salvador, el jueves 13 a Jamaica y el domingo 16 a Curazao.



Por su lado, el representativo guaraní tiene partidos programados hasta finales de agosto y principios de septiembre cuando se enfrente a Chile y Uruguay en la clasificatoria mundialista.



Las selecciones de México y Paraguay se han enfrentado en 18 ocasiones. El saldo es de nueve Atriunfos para el 'Tricolor' por cuatro de la 'Albirroja' y cinco empates.



En su más reciente enfrentamiento, el 28 de mayo de 2016, el equipo mexicano se impuso 1-0.



Probables alineaciones :



México : Jesús Corona, Raúl López, César Montes, Jair Pereira, Edson Álvarez, Jorge Hernández, Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Alan Pulido. DT Luis Pompilio Páez.



Paraguay : Anthony Silva, Alan Benítez, Luis Cardozo, Salustiano Candía, Juan Escobar, Cristian Riveros, Rodrigo Rojas, Jesús Medina, Oscar Romero, Santiago Salcedo, Néstor Camacho. DT Francisco Arce o Blas Cristaldo.