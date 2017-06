Zavala pide piso parejo en elecciones 2018

Los aspirantes a la candidatura presidencial por parte del PAN hicieron a un lado las propuestas de la exprimera dama Margarita Zavala para determinar cuanto antes el método de selección del candidato a Los Pinos y exigir a Ricardo Anaya, líder del partido, que defina si será aspirante a 2018 o dirigente.



Luego de tres horas de reunión entre los aspirantes a la Presidencia —la primera al que convocó el líder del PAN—, los acuerdos se esfumaron, pero la exigencia fue una: piso parejo, sin trampas en la selección del candidato.



“Vamos a cuidar que haya cancha pareja y esa cancha pareja significa que tengamos, por ejemplo, el acceso dentro de las normas y el respeto a la información confidencial como lo es el padrón (de la militancia)”, dijo el senador Juan Carlos Romero Hicks.



“Yo lo único que pido es que no haya ni trucos ni trampas, que no es distinto a lo que se le pide a un gobierno por parte del PAN en temas electorales”, lanzó por su parte Zavala.



De hecho, la exprimera dama destacó su inconformidad porque la mesa de presidenciables, propuesta la semana pasada por ella ante la Comisión Permanente, se quedó corta.



“Yo, la mesa que esperaba era la de negociar en tiempos, circunstancias, métodos, definiciones; no fue así”, enfatizó en entrevista.



Además, acusó a Anaya Cortés de truncar los acuerdos debido a su indefinición, pues el líder del PAN dijo que ni se encarta ni se descarta para 2018.



Tanto ella como los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks destacaron que la primera pregunta a Anaya fue en calidad de qué los convocó, si como aspirante a la candidatura o como dirigente.



“Él abrió declarando que estaba frente a nosotros como presidente del partido y que para ninguna proporción se interpretara que lo estaba haciendo en consideración de ser candidato, pero que también habría que ver las figuras estatutarias y de la ley electoral, y que tampoco renunciaba a sus derechos de ciudadano y militante”, comentó Ruffo.



Aparte de los citados, a la reunión acudió el excanciller Ernesto Derbez, pero faltó el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien está en Nueva York.



En la reunión hubo propuestas encaminadas a respetar los tiempos electorales y salir unidos rumbo a la contienda electoral. Las diferencias con Margarita Zavala fueron acentuadas, pues ella urgió al partido a definirse, pues entre más tiempo pase, consideró, se fortalece al PRI y a Morena.



“Estoy de acuerdo con la alianza, pero con la seguridad de que el PAN, si se decide a tiempo, puede incluso presentarse solo y, así, presentarse con quien se quiera sumar”, declaró.



Luego de la reunión, el PAN envió un comunicado para afirmar que en el encuentro hubo manifestaciones abiertas por parte de todos los invitados a contender por la candidatura a Los Pinos.



“Sobre la Plataforma Electoral 2018, se recordó que estará coordinada por el expresidente nacional, Gustavo Madero; no obstante, invitar a los aspirantes a participar en la construcción de la misma”, expresó.



Otro de los temas fue el de la posibilidad de construir un frente amplio opositor, en el que se incluya a partidos políticos, actores sociales, académicos y sociedad civil.



Romero Hicks expuso que, pese a la contienda, hay tres valores que deben cuidar los panistas: la unidad, la legalidad de los procesos y tener un partido democrático.



Con información de Excélsior http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/30/1172858