INE solicitará informes sobre cadena de custodia de paquetes electorales en Edomex y Coahuila

El Instituto Nacional Electoral solicitará a los organismos públicos locales electorales del Estado de México y Coahuila informes sobre la cadena de custodia de los paquetes electorales de la pasada elección a gobernador \"para tener la película completa.\"





En la reunión de las Comisiones Unidas de Vinculación con Organismos Públicos Locales y Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, la consejera Pamela San Martín aseguró que se debe “tener un informe completo e integral y el compromiso absoluto de que no se va a limitar ni reservar la información\" porque hacerla pública servirá para identificar en dónde hubo conflictos.



El consejero Ciro Murayama pidió no adelantar juicios hasta no tener toda la información, pero indicó que existe un compromiso de reconstruir qué fue lo que ocurrió, pero requieren datos adicionales.



También, informaron que recibieron los conteos rápidos para las elecciones de Gobernador y los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala.



