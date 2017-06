Ángel y Gustavo, los olvidados de Clorados III

Gerardo Enríquez/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-29-21:24:08 Coatzacoalcos Los dos quedaron incapacitados para trabajar por las secuelas que les quedaron de aquel accidente

Ángel y Gustavo tienen varias cosas en común. Los dos son jóvenes y padres de familia. Los dos viven en Mundo Nuevo. Los dos salvaron milagrosamente la vida en el accidente de Clorados III ocurrido el 20 de abril del año 2016.



Los dos quedaron incapacitados para trabajar por las secuelas que les quedaron de aquel accidente.



Y los dos reciben una miseria como Pensión que les otorga el Seguro Social.



Ángel Gómez Arévalo tiene 24 años de edad, es padre de dos bebés, una de 2 años y un bebé de ocho meses y recibe de Pensión mil 917 pesos al mes, cuando él como Pailero Especialista ganaba la cantidad de 3 mil 600 pesos en la empresa Motrek que trabajaba en la Planta de Clorados III cuando ocurrió la explosión el 20 de abril del año 2016.



Ángel sufrió quemaduras en la cara, manos y cuellos, además de que inhaló gases tóxicos por lo que estuvo internado en Terapia Intensiva en el Hospital de Pemex en Minatitlán y posteriormente lo pasaron al Seguro Social de Coatzacoalcos en donde convaleció otra semana antes de ser dado de alta en los primeros días del mes de Mayo de ese mismo año.



Desde esa fecha, la situación de Ángel se ha complicado, pues se dio cuenta que la empresa Motrek lo tenía registrado en el IMSS con un salario muy por debajo de lo que en realidad le pagaban que eran 538 pesos diarios, casi 15 mil pesos al mes, pero el Seguro Social sólo le paga una indemnización equivalente al 17 por ciento de dicho salario, casi mil 950 pesos mensuales, cantidad que le es insuficiente para solventar las necesidades como jefe de familia.



“Ese dinero no me alcanza, porque se me va en leche y pañales de mis hijos, yo ya quiero irme a trabajar pero en primera aún no he quedado bien de mis lesiones y en segunda me dicen que si voy a trabajar en otro lado, el Seguro Social me quitará la pensión, la verdad ya estamos muy desesperados porque hay días que no tenemos ni para comer”, dice el joven Ángel Gómez Arévalo.





SE SALVO DE MILAGRO



El joven dice que ese día del accidente, la cuadrilla en donde él laboraba se salvó de milagro, pues como no había andamios, no se pudieron subir a soldar al área siniestrada y los mandaron a trabajar a otra área, teniendo como chalanes a Juanito, Alexis y al famoso Tiko de Mundo Nuevo, que al igual que él pudo salvar la vida, no así sus otros compañeros que murieron en la explosión.



“Lo único que pido es una pensión justa, no tengo dinero para pagar abogados y por eso esta gente de la empresa se están aprovechando de la gente, sé que no me van a pagar el 100 por ciento de mi salario, pero es justo que cuando menos me paguen el 50 por ciento de la incapacidad, pues si no trabajo es porque todavía tengo la incapacidad por que aún tengo secuelas de las lesiones”, señaló el joven Ángel.



Ángel dice que aparte le han quedado secuelas psicológicas, pues en las noches no puede dormir y se le viene a la mente la tragedia que vivió el dia del accidente y la forma en que varios compañeros de él murieron prensados entre los fierros o algunos otros que quedaron calcinados o en pedazos por la onda expansiva que aventó sus cuerpos varios metros.



De ellos recuerda a los hermanos Oscar y Abigail que además eran sus vecinos en Mundo Nuevo y quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y cuando encontraron sus cuerpos, los hallaron abrazados.





CON FRACTURAS EN PIERNAS IMSS LE DA MIL 200 AL MES



En la misma situación de Ángel está Gustavo Martínez Vargas de 27 años de edad, quien trabaja como Obrero en la empresa Construcciones y Edificaciones Dávalos del estado de Coahuila, quien sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas y ya lleva varias operaciones quirúrgicas, pero es probable que quede con secuelas de por vida y por lo pronto necesita de muletas para poder desplazarse.



El ganaba mil 600 pesos semanales, alrededor de 6 mil 500 pesos al mes como Obrero, sin embargo el Seguro sólo le está dando una pensión de mil 200 pesos al mes, dinero que no le alcanza, pues tiene esposa y una menor de 7 años que mantener.



Actualmente Gustavo no puede trabajar y los médicos que lo atienden le dijeron que es probable que ya no pueda trabajar debido a las secuelas que le han quedado debido al accidente del pasado mes de Abril del año 2016 en la planta de Clorados III del Complejo Pajaritos.



Ángel y Gustavo sólo buscan una pensión digna con la que puedan mantener a sus familias durante el tiempo que no puedan laborar a causa de las lesiones que sufrieron en el accidente de la Planta de Clorados III.



Pese a las promesas de la empresa Mexichem y Pemex de que iban a apoyar a los lesionados, Ángel y Gustavo hoy en día están en el abandono y viven una crítica situación económica, pues no pueden trabajar y el IMSS les da una miseria de pensión.



Solo piden ayudan para poder mantener a su familia, hasta que se recuperen de sus lesiones y puedan volver a trabajar.