La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, respaldó la decisión de la dirigencia, de no construir alianzas con otros partidos para el 2018, con el argumento de que son ineficaces y han dado continuidad a prácticas de corrupción.



El diputado Jorge Álvarez, indicó en su cuenta en la red social de Twitter que esa es la postura del partido y los integrantes de la bancada en San Lázaro la acompañan.



“Para quienes han preguntado sobre el 2018, el frente amplio y la postura de Movimiento Ciudadano, acá nuestra postura oficial”, señaló @AlvarezMaynez, al postear el comunicado de la Comisión Operativa Nacional de esa fuerza política.



El documento expone que los días 3 y 4 de agosto, se reunirá su Consejo Ciudadano Nacional y será en ese foro, donde se tomarán las decisiones políticas definitivas sobre la participación en las elecciones federales del 2018.



Señala que el país necesita un cambio del “agotado” régimen que aplica, si es que se quieren enfrentar los problemas de desigualdad, violencia y corrupción que afectan a la población.



Indica que la “simple alternancia” de partidos en el gobierno no es la respuesta, y tampoco las alianzas partidistas que lejos de combatir “prácticas incorrectas”, las han acentuado.



“Aclaramos que nuestra decisión no es la construcción de alianzas partidistas, que han probado su ineficacia a la hora de ser gobierno y que han representado continuidad de las prácticas incorrectas que han lastimado a la sociedad nacional”, añade.



Enfatiza que el MC seguirá compitiendo solo y con el apoyo de la sociedad civil, como lo ha hecho en los últimos cinco procesos electorales.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/diputados-del-mc-respaldan-postura-de-no-ir-en-alianza-al-2018-512