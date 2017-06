Celebra presbítero XV años de ordenamiento en Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-29-18:59:49 Coatzacoalcos Celebran XV años de orden sacerdotal, del padre Miguel Ángel Ramos, a su aniversario acudieron padres que vienen de Europa

Con la visita de sacerdotes originarios de Europa, el presbítero Miguel Ángel Ramos celebró XV años de ordenamiento sacerdotal, en la catedral de San José.



Recordó que hace 15 años, durante la celebración de San Pedro y San Pablo, fue ordenado en el Santuario de Guadalupe, explicó que al haber estudiado en Roma conoció a los sacerdotes que ayer llegaron de visita, y que decidieron celebrar juntos.



“En el colegio en el que estuve siempre nos hemos reunido para celebrar nuestro aniversario, aunque a veces no podemos por las distancias, ellos habían decidido que en el aniversario estarían con nosotros, es una gran alegría para nosotros”, manifestó.





HAY VOCACIÓN



Recordó que como sacerdote ha sido toda una experiencia en Dios, “es un caminar en la palabra del señor, uno no sabe lo qué Dios va hacer con uno, al principio de mi historia puedo decir que estudiando la carrera en contaduría jamás pensé o imaginé realmente sentir esa atracción por el llamado vocacional a ser sacerdote, el día de hoy veo que la mano de Dios es la que uno lo va conduciendo a la largo del tiempo para responderle”.



Aseguró que en la Diócesis sí hay interés de ingresar para ser sacerdotes, “sí surgen las vocaciones”, expresó, dijo que hay más inquietudes, que no nacen de la voluntad humana, sino del llamado divino.



“El señor nos va haciendo descubrir que es lo que quiere los otros. Creo que él va colocando las personas, las experiencias, va formando uno, tanto el ser humano como el pastor”, finalizó.