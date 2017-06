Sí hay atención, miente líder de vectores: JS XI

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-29-18:55:13 Coatzacoalcos Asegura Lourdes de la Barrera jefa de la Jurisdicción Sanitaria XI, que es mentira lo expuesto por el líder sindical Oscar Villa

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria XI Lourdes de la Barrera, declaró sobre la problemática que existe con los trabajadores del área de vectores y recalcó que lo dicho por el líder sindical Oscar Villa, es mentira.



“La gente no está desprotegida como dicen, se está trabajando, no se ha dejado de trabajar, se les ha apoyado económicamente con gastos de camino, con gasolina, ellos tienen su partida de dinero que es para ellos, y no los tocamos y se ha cumplido con todo, no sé cuáles sean los intereses o la situación del señor Oscar Villa, pero yo sí quiero aclarar que siempre he brindado mi apoyo, todo lo demás que dice categóricamente es mentira”, Lourdes de la Barrera jefa de la Jurisdicción.





TRABAJADORES POR CONTRATO



Respecto al tema de los trabajadores por contrato que se han manifestado en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria XI, explicó que se hicieron los nuevos contratos y que se contrató al 50 por ciento de la gente que ha trabajado hasta por 10 años con ellos.



“Nunca los han homologado, pero yo los contraté otra vez porque en base a la productividad que han tenido otros años, por supuesto los invité a trabajar, ellos están trabajando muy bien, aclaro esa situación que no pueden entrar todos, pero definitivamente hicimos una lista minuciosa a la gente que tenía más productividad y es la que está trabajando muy bien”, explicó.





LOS UNIFORMES Y CREDENCIALES



En cuanto a la falta de uniformes e identificaciones, para que los trabajadores no tengan problema a la hora de hacer su labor casa por casa, especificó que a los trabajadores por contrató no se les brinda uniforme porque es personal de apoyo voluntario, y al resto, están esperando que Xalapa los entregue, porque ya hay licitación al respecto.



“Y respecto de los gafetes ya les mandamos aquí a hacer de manera local gafetes y credenciales para todos los trabajadores, ya sean de apoyo voluntario, vectores que son los de contratos nuevos, y a parte todas las personas que andan de vectores que son de base. Que ellos tengan con que identificarse, no lo habíamos hecho antes, porque le corresponde a Xalapa, pero yo a Xalapa le avisé que necesitábamos una manera de identificarnos, porque estamos viviendo una ola de delincuencia aquí, entonces me autorizaron y ellos los tienen”.





GASTOS DE CAMINO



Indicó también que los gastos de camino, es un pago que llega de Xalapa, un apoyo que es un pago federal.



“Llega a Xalapa y Xalapa lo distribuye entonces eso saben en vectores que eso siempre se atrasa un mes, mes y medio, cuando a ellos se les contrata se les dice cómo está la situación y ellos saben cómo está la situación”.







GARANTIZA LA PREVENCIÓN



Dijo que se han hecho las brigadas y el control larvario, aunque no dio detalles de la fumigación, sólo aseguró que el insecticida que se usa no está caduco.