Frente Opositor no deberá excluir a nadie si desea considerarse 'amplio'

El anunciado nuevo Frente Opositor no deberá excluir a nadie si quiere considerarse \"amplio\", declaró Carlos Alberto Puente Salas.



En entrevista telefónica para \"En los tiempos de la radio\", el vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la postura del partido siempre ha sido la de refrendar su compromiso con el presidente de la República, así como su disposición para atender cualquier convocatoria para fortalecer la vida democrática del país.



\"Estamos abiertos a escuchar, a dialogar y proponer alternativas de solución para los problemas de todos los mexicanos. Si fuera un frente verdaderamente amplio, este no debe excluir a nadie. Lo que nos debe de unir es nuestro país y no simplemente proyectos personales o de grupo\", expresó.



Indicó que hoy en día es el momento adecuado para que todos los actores políticos pongan su granito de arena para construir un gobierno de coalición que esté conformado por los mejores, y donde sea primero el proyecto y después el hombre.



\"Sí verdaderamente a los actores que están proponiendo este Frente Amplio les importa México, nosotros decimos que estamos puestos para sentarnos en la mesa con todo aquel que sea convocado\", subrayó.



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=695105&idFC=2017