El homicidio culposo terminará año con aumento del casi 20%; niveles del 2011. El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, informó que será este jueves a las 13:00 horas cuando se publique el informe realizado sobre incidencias de delitos de alto impacto en el país, en 2016.



En entrevista con \\\"Ciro Gómez Leyva por la mañana\\\", Rivas puntualizó que además de esto, también se mostrará una proyección de lo que se espera para 2017.



\\\"Precisamente hoy presentamos este documento que nos permita entender qué paso el año pasado, pero sobre todo por qué este año tenemos la violencia que tenemos. Y precisamente cerramos con un análisis, con un pronóstico de cómo terminará el 2017.



\\\"Hacemos un trabajo muy profundo para explicar y la intervención en los 50 municipios está teniendo, no está teniendo un resultado evidencia de lograr los homicidios. Nos dimos a la tarea de analizar la distribución de los delitos en el país.



\\\"Hicimos también un análisis de las entidades que tuvieron elecciones populares y sobre estas advertimos tres casos que son las que nos preocupan que son Veracruz, Oaxaca, y Zacatecas sobre cómo se comportó el delito en 2016 y como se va a comportar en 2017\\\", indicó.



Ejemplificó que en \\\"Nuevo León se encontró que no estaban reportados 171 mil delitos en las bases estadísticas… entonces se dio a la tarea de modificar las corridas de 2010, 2011, 2012 hasta 2016; y de esta manera modificó mucho el comportamiento delincuencial, sobre todo se agregan estos datos en zonas en las cuales evidentemente no se les atendió\\\" señaló.



Cuestionado sobre cómo va a terminar este 2017, Francisco Rivas explicó que \\\"lo que concluíamos es que probablemente el delito, el único delito que no vaya a tener modificaciones va a ser el homicidio culposo. El homicidio doloso probablemente, con base a la información de 2016, terminará en un nivel equivalente al de 2011.



\\\"De hecho nosotros proponemos una taza que oscile entre 18.26 y 19.79, cuando en 2011 el año más violento en la historia de México terminamos en 19.75 casos de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes; con un margen de error del 2 por ciento\\\", señaló.



Por último, indicó que \\\"pensamos que va a haber un crecimiento de robo de vehículo de casi un 7 por ciento, pero el que si podría crecer de manera sostenida es el robo de violencia en un 25 por ciento.



\\\"Sobre el secuestro, pensamos que va a haber, sabemos que entre 2015 y 2016 no hubo variación, pero pensamos que si va a haber un aumento de aproximadamente 8.5 por ciento y la extorsión 19 por ciento\\\", concluyó.





http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=695107&idFC=2017