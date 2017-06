En su Santo, pescadores tuxpeños dicen que no hay mucho que celebrar

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-29-15:01:14 Tuxpan Como cada 29 de junio, los pescadores de Tuxpan celebraron a su Santo Patrono San Pedro el Pescador.

Como cada 29 de junio, los pescadores de Tuxpan celebraron a su Santo Patrono San Pedro el Pescador, aunque a diferencia de años atrás, en esta ocasión la actividad pesquera se encuentra en una situación crítica, por lo cual varios aseguraron que no hay nada mucho que celebrar y por ello pidieron porque la productividad se reestablezca.



Desde temprana hora, fue paseado este santo por las aguas de Tuxpan dónde a bordo de embarcaciones los pescadores y la población en general acompañaron a este en un recorrido realizado por la Laguna de Tampamachoco y las zonas aledañas.



Fue en este lugar dónde el padre Humberto Arce Santiago pidió por todos los pescadores de la comunidad, al mismo tiempo que bendijo las embarcaciones y la laguna para que la actividad no decaída aún más.



Por su parte, el señor Jesús Jongitud Valenzuela presidente de Obra de la Capilla San Pedro el Pescador externó que ser pescador es un orgullo para quien se dedica a este oficio, pues pese a la situación crítica que tienen que enfrentarse diariamente al salir al mar no abandonan lo que más les gusta hacer.



Refirió que lamentablemente el panorama es desolador ante los daños de contaminación que de manera constante a recibido la Laguna de Tampamachoco, provocando la escasa presencia de especies marinas, siendo raquítica la productividad que se tiene en esta zona a pesar que los años anteriores la bonanza era mayor.





No obstante, acotó que los pescadores siguen a la espera y en la lucha que la productividad que se restablezca, pidiéndole a su patrono por que el daño sea resarcido pero sobre todo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) finalmente pague por todas las afectaciones que ha dejado en esta laguna desde que se pusiera en operación.



Tras realizar el tradicional recorrido a través de las embarcaciones que estuvieron adornadas con globos se realizó una misa, así como diversas actividades más dónde participaron los pescadores y la comunidad de esta zona.