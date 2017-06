Intensifica SSP acciones contra delitos en Veracruz

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-29-14:55:04 Tuxpan La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) viene intensificando las acciones de prevención del delito en toda la entidad veracruzana.

dándoles a conocer las responsabilidades de cada una y lo importante que es la denuncia externó Luis Gerardo Fajardo Vázquez, director de vinculación institucional de la SSP.



Tras participar en Tuxpan en el Primer Foro Interinstitucional, refirió que se busca tener el acercamiento con la juventud, con los padres de familia, con líderes de la sociedad y demás para que conozcan sobre las tareas preventivas que el Gobierno Estatal ha emprendido para erradicar el delito.



Recalcó que están reforzando la zona en prevención del delito, acompañando a la Policía Municipal no sólo en Tuxpan sino también en municipios como Poza Rica, Tihuatlan y Coatzintla, en dónde han comenzado a asistir a los planteles educativos para involucrar tanto a estudiantes como padres de familia.



Acotó que se está intentando que a través del aprovechamiento de las tecnologías y redes sociales se pueda tener un acercamiento también con la sociedad en general, para conjuntar a los vecinos de las colonias quienes por medio de esquemas que se están implementando se pueda tener mayor seguridad.



No obstante, aceptó que la inseguridad es latente en todo el país y por ello se está atacando de esta manera, no siendo omisos a este tipo de problemas sociales, para los cuáles al mismo tiempo han intensificado los programas de redes vecinales con los que se ha logrado disminuir los índices de delitos del fuero común.



Para ello, externó que la autoridad estatal está eficientizando los recursos principalmente financieros, mientras que el recurso humano que se cuenta esta constante capacitación, contando de esta manera con lo necesario para hacerle frente al delito.