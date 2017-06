Ejército refuerza seguridad en Michoacán

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Michoacán reforzaron la seguridad en los municipios de Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y Múgica, para inhibir hechos delincuenciales tras la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva.



En un comunicado, la Secretaria de Seguridad Pública dio a conocer que la detención de Belisario A., Víctor Manuel A., y María José C., en la comunidad de Zimanca, del municipio de Buenavista, desató desde anoche bloqueos carreteros, el secuestro y quema de al menos siete vehículos, así como la quema de una tienda de conveniencia.



La dependencia dio a conocer que en una primera acción, se trató de impedir el traslado de los detenidos ante las autoridades, atravesando neumáticos y un autobús de la empresa Parhíkuni en los accesos a Buenavista, a los que les prendieron fuego.



Personal de la Policía Michoacán y del Ejército Mexicano fue desplegado en la zona para retirar la unidad y los neumáticos, quedando libre la circulación en ese momento.



Durante la madrugada se reforzó la seguridad en el municipio de Apatzingán, luego de que, como efecto de la misma reacción por la detención de las tres personas, se realizaran bloqueos en las comunidades de El Recreo, División del Norte, Pinzándaro y 18 de Marzo, donde fueron atravesados y quemados cinco vehículos y un tracto camión.



En estos hechos también resultaron dañados con fuego un camión repartidor de refrescos y una tienda de conveniencia.



Durante la madrugada fueron retirados los vehículos quemados y liberadas las vías de comunicación, por lo que esta mañana la circulación vehicular está restablecida.



Policía Michoacán, en coordinación con autoridades federales, reforzó los operativos de vigilancia en Buenavista, Parácuaro, Apatzingán y Múgica, donde han instalado filtros de revisión para brindar seguridad a la población.



Con información de http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/ejercito-refuerza-seguridad-en-michoacan-308