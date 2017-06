Hemos sido ineficaz con los periodistas: Campa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, admitió por primera vez la ineficacia del gobierno federal al no haber respondido de manera oportuna sobre las agresiones a periodistas.



“En todos los casos (de agresiones contra periodistas) ha habido alguna alerta, algún foco que se prendió y que no fuimos capaces de atender oportunamente (…)



“Tenemos que reconocerlo, que no fuimos capaces de atender oportunamente la emergencia”, dijo en una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Gobernadores.



Abundó que “en todos los casos (los periodistas y activistas) han publicado cosas, han tenido comunicación con sus medios, inclusive quienes eran corresponsales de medios nacionales acudieron a sus medios a la Ciudad de México para plantear la posibilidad de salir de allí y venir aquí”.





















Capacitación







Campa Cifrián adelantó que la próxima semana iniciará la capacitación de los integrantes de las 32 unidades estatales del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que tendrán la responsabilidad de monitorear los riesgos en cada entidad.



La propuesta, aclaró, “no es conformar primero mecanismos en los estados, sino contar con unidades que nos permitan fortalecer el Mecanismo Nacional y el Sistema Nacional de Protección a Defensoras, Defensores y Periodistas”.



Al respecto, informó que se trabajará en sistemas de monitoreo de riesgos de agresiones, para lo que se capacitará a las personas que los llevarán a cabo.



“Hoy el mecanismo nacional tiene un sistema de monitoreo. Un poco más de tres de cada 10 de los 550 defensores y periodistas que están protegidos por el mecanismo, los hemos identificado por el monitoreo y los hemos ido a buscar”, afirmó.



Si bien se ha dado el primer paso para invitarlos a que acepten la protección, dijo, “tenemos que reconocer que, en un país del tamaño del nuestro, pretender que un monitoreo centralizado cumpla con la totalidad de la función resulta absolutamente iluso. Necesitamos fortalecer los sistemas de monitoreo en los estados”.



Refirió que otra parte de la capacitación es la relacionada con una coordinación eficaz con el Mecanismo de Protección, pues en muchas ocasiones desde el inicio de la elaboración de los análisis de riesgo, existe la necesidad de información en los estados que normalmente el mecanismo no tiene.



“Muchas veces el mecanismo tiene que resolver los análisis de riesgo con muy poca o sin información de las entidades federativas y se resuelven medidas sin información suficiente”, reconoció.