Coneval descarta que aumento al salario mínimo tenga impacto inflacionario

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, respaldó la propuesta de la Coparmex de incrementar el salario mínimo en 14 pesos por día, pues no afectaría la inflación ni el mercado laboral.



Entrevistado al término de una reunión con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, destacó que en el país la inflación bajó de manera importante de 2014 a 2016, lo cual se tradujo en una mejora del poder adquisitivo, por lo que \"en ese periodo podríamos pensar que la pobreza puede estar bajando\".



Según el funcionario, \"en 2017, sobre todo a partir del segundo trimestre de 2017, lo que estamos viendo con información del Inegi es que ya la canasta alimentaria está creciendo a niveles, por ejemplo, de siete por ciento; eso implica que hay que estar muy pendientes en el segundo trimestre de 2017, de cómo va a cambiar el ingreso laboral\".



Cuestionado sobre si en 2017 habrá más pobres en el país, el funcionario enfatizó que no se puede afirmar algo así, porque no se tiene la información completa de los ingresos, y sostuvo que el poder adquisitivo tiene dos partes: la inflación y cómo crecen los ingresos.



Ejemplificó que en el primer trimestre en 2017 la inflación creció más que en 2016; los ingresos sin embargo siguieron incrementándose porque en el primer trimestre de este año ha sido el trimestre con menor desempleo en los últimos nueve años y con la mayor creación de empleos.



\"Entonces, ojo con eso, por eso no puedo afirmar si la pobreza va subir o bajar en 2017, porque no sabemos qué le pasa a los ingresos\".



No obstante, admitió que \"hay un foco amarillo, porque ciertamente la inflación de 2017 ha sido mayor que en 2016 y 15\", lo que puede afectar el poder adquisitivo, siempre y cuando los ingresos no crezcan a esa misma velocidad.



Comentó que este es un año en el que será importante seguir impulsando el aumento al salario mínimo, y con ello mejorar el poder adquisitivo por el alza en la inflación.



De acuerdo con el funcionario del Coneval, al igual que lo expuesto por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los salarios mínimos \"puedan aumentar en 14 pesos por día, lo que no afectaría la inflación ni al mercado laboral\".



Cuestionado sobre las recomendaciones presupuestarias del Coneval para 2018, Hernández Licona expresó su confianza \"en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta esas propuestas\" para evitar recortes en programas prioritarios como Prospera.



Ese programa, además de otros, \"cumple los requisitos para considerarlo prioritario: primero porque su diseño está hecho para mejorar el ingreso\" de los que menos ganan; abatir el rezago educativo y \"el desempleo, y fomentar el acceso a los servicios de salud\".



El secretario ejecutivo del Coneval informó que en septiembre próximo, el organismo dará a conocer los resultados sobre los niveles de pobreza en 2016, comparada con 2015 y 2014.



Hernández Licona destacó que el trabajo del Coneval para evaluar la política social en el país y medir los niveles de pobreza, \"ha sido muy claro y ha permitido elaborar políticas públicas en materia de desarrollo social\".



Reconoció que esa tarea del Coneval ha permitido que 21 naciones \"quieran hacer la misma medición que México\" y destacó que el país ha sido pionero en materia de medición de la pobreza multidimensional, que incluye indicadores de ingreso, rezago educativo, empleo y acceso a servicios básicos de salud y agua potable, ente otros.



Al abordar los retos del país en materia de desarrollo social, el funcionario federal destacó la necesidad de establecer una verdadera coordinación de los tres niveles de gobierno para unificar programas y acciones sociales.



Dijo que a nivel federal, estatal y municipal, hay cinco mil 500 programas sociales, muchos de los cuales se repiten. Con una mayor coordinación se podría \"hacer más racional el gasto público\" y poner en marcha \"mejores estrategias\".



Al respecto, citó los programas de apoyo a los adultos mayores que existen a niveles federal, estatal y, en muchas ocasiones, en los municipios.



En el país, refirió, 46.2 por ciento de la población se encuentra en niveles de pobreza y 10 por ciento en niveles de pobreza extrema, por lo que uno de los retos más importantes es avanzar en favor de la igualdad de oportunidades para todos.



México, aclaró, \"está lejos de ser una nación de igualdad de oportunidades, donde una mujer indígena tenga las mismas oportunidades educativas, de salud, capacitación, etcétera, que cualquier otra mexicana no indígena\" y ese es otro de los grades retos.



Durante la reunión con los legisladores, la coordinadora de la Subcomisión de revisión del desempeño de los programas sociales, Araceli Damián González, consideró urgente abatir la pobreza, a fin de alcanzar un mejor desarrollo social.



En tanto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el priista Víctor Manuel Silva Tejeda, señaló que \"el encuentro ha sido muy constructivo para que el Poder Legislativo, a través de esta comisión, participe en iniciativas de reformas para mejorar el marco jurídico\" en esa materia.



\"También, para que podamos tener la posibilidad de contribuir a que las estrategias de la medición de la pobreza puedan mejorare y perfeccionarse, considerando que todo es perfectible\" agregó el diputado federal.



Destacó que corresponde a los legisladores ver qué cambios \"necesita la Ley General de Desarrollo Social para hacer las propuestas\" que se requieren y alcanzar las metas deseadas.





http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=694950&idFC=2017