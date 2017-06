Empresarios anuncian grupo de autodefensa en Quintana Roo; Iniciativa Privada se polariza

Ante la ola de inseguridad y corrupción que priva en Quintana Roo, empresarios de la región decidieron formar un grupo de autodefensa, se informó en el noticiero de Joaquín López Dóriga.



A través de un video publicado en la cuenta de Carlos Mimenza Novelo en YouTube, el grupo anuncia la conformación de los autodefensas en la entidad \\\"debido a la creciente inseguridad\\\", de la que responsabilizan al gobernador Carlos Joaquín y a empresarios poblanos.



Aclaran que no se trata de un llamado a usar las armas, sino a combatir la inseguridad en la entidad. Aparece el creador de estos grupos en Michoacán, José Mireles, aunque los empresarios lo deslindan de su movimiento.



CCE NO ACEPTA AUTODEFENSAS





Los empresarios de Quintana Roo se deslindan y no comparten \\\"cualquier declaración o pronunciamiento particular\\\" como el emitido por Carlos Mimenza Novelo, quien a través de un video anunció la conformación de un grupo de autodefensas.



En un comunicado de prensa, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe se señala que este tipo de acciones dañan la imagen \\\"del destino\\\" turístico quintanarroense y se propicia \\\"la confusión entre los ciudadanos.\\\"



El órgano gremial apunta que no aceptan \\\"la creación de las autodefensas, en virtud de que éstas solo se dan entre la falta del Estado de derecho y la ingobernabilidad, situación por la que bajo ninguna circunstancia atraviesa el estado de Quintana Roo…\\\".



Estiman que cualquier llamado a la anarquía, a la desunión, a la falta de confianza \\\"no corresponde al sentir de los empresarios quintanarroenses quienes condenamos firmemente mensajes o convocatorias que se hagan en nuestro nombre en perjuicio del estado de Quintana Roo…\\\".



