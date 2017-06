Campa Cifrián reconoce que en agresiones a periodistas hubo alguna alerta

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que la semana próxima iniciará la capacitación a quienes integrarán las 32 Unidades Estatales del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, quienes llevarán a cabo los monitoreos de riesgos en cada entidad.



Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), Campa Cifrián reconoció que \"en todos los casos (de agresiones contra periodistas) ha habido alguna alerta, algún foco que se prendió y que no fuimos capaces de atender oportunamente\".



\"En todos los casos han publicado cosas, han tenido comunicación con sus medios inclusive quienes eran corresponsales de medios nacionales, acudieron a sus medios a la Ciudad de México, para plantear la posibilidad de salir de allí y venir aquí\", añadió el funcionario federal.



El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) resaltó que \"tenemos que reconocerlo, que no fuimos capaces de atender oportunamente la emergencia\", de ahí la urgencia de contar primero con las Unidades Estatales.



\"La propuesta, aclaró, no es conformar primero mecanismos en los estados, sino contar con Unidades en los estados que nos permitan fortalecer el Mecanismo Nacional y el Sistema Nacional de Protección a Defensoras, Defensores y Periodistas\", enfatizó.



En el evento, efectuado a puerta cerrada y cuya transmisión se pudo seguir vía Periscope, Campa Cifrián destacó también la necesidad de avanzar en la creación y el fortalecimiento de las fiscalías estatales especializadas, así como en la construcción de un Protocolo único para proteger y dar atención a las víctimas de esos delitos.



Ante las y los representantes de los gobiernos de todos los estados del país, informó que se trabajará en torno a tres aspectos centrales: uno, sistemas de monitoreo de riesgos de agresiones, para lo cual se capacitará a las personas que llevarán a cabo los monitoreos de riesgos en los estados.



\"Hoy el mecanismo nacional tiene un sistema de monitoreo. Un poco de más de tres de cada 10 de los 550 defensores de los defensores y periodistas que están protegidos por el Mecanismo los hemos identificado por el monitoreo y los hemos ido a buscar\", comentó.



Si bien se ha dado el primer paso para invitarlos para que acepten la protección, \"tenemos que reconocer que en un país del tamaño del nuestro, pretender que un monitoreo centralizado cumpla con la totalidad de la función, resulta absolutamente iluso. Necesitamos fortalecer los sistemas de monitoreo en los estados\", expuso el funcionario federal.



Resaltó que la segunda parte de la capacitación tiene que ver con una coordinación eficaz con el Mecanismo de Protección, pues en muchas ocasiones desde el inicio de la elaboración de los análisis de riesgo, existe la necesidad de información en los estados que normalmente el mecanismo no tiene.



\"Muchas veces el mecanismo tiene que resolver los análisis de riesgo con muy poca o sin información de las entidades federativas y se resuelven medidas sin información suficiente\", comentó.



Por ello, remarcó, es importante conocer todos los esquemas que hay que saber para estrechar la comunicación con el mecanismo,



Campa Cifrián indicó que el tercer aspecto de la capacitación tiene que ver con las acciones de reacción inmediata, con las medidas de protección, esto es, \"¿cómo garantizar que frente a una emergencia tengamos la posibilidad de una reacción oportuna en las entidades federativas?\".



Por otra parte, resaltó que en los estados de Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León, Sonora y Yucatán, se requiere \"dar un jalón\", para concretar la elaboración de los programas de derechos humanos.



Mientras que 15 entidades más se encuentran en proceso de realización de su programa: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, San Luis Potosí y Tlaxcala.



En el evento, el funcionario de la Segob destacó el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la participación y el acompañamiento en el diseño del curso que se otorgará a quienes integrarán las unidades de protección.



Asimismo, agradeció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), \"que está ayudando también con el financiamiento del curso. Hay una serie de expertos internacionales que nosotros no podíamos contratar y que la CNDH nos está ayudando para que estén aquí y trabajemos la próxima semana\".



El curso para quienes integrarán las Unidades Estatales se llevará a cabo la semana próxima en la Academia de la Policía Federal de San Luis Potosí.



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=694956&idFC=2017