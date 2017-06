Diseños alternativos en niños trans Tweet En el mundo de la moda no hay límites para los diseños, los materiales, ni para ser modelos (bueno, para eso sí hay, pero no debería). Y todo esto lo demuestra Suchanatda Kaewsa-nga, la mente creativa detrás de estos alocados y elegantes diseños. Redacción - 2017-06-28 16:34:08 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-06-28-16:36:05 Redacción Foto tomada de @gigijoono En el mundo de la moda no hay límites para los diseños, los materiales, ni para ser modelos (bueno, para eso sí hay, pero no debería). Y todo esto lo demuestra Suchanatda Kaewsa-nga, la mente creativa detrás de estos alocados y elegantes diseños.



Kaewsa-nga es una diseñadora transgénero de Tailandia, cuya inspiración son los objetos cotidianos que pueden transformarse en artículos de moda. A que nunca habías imaginado que podías desfilar con un vestido hecho de canastas.



Otra de sus pasiones, igual de grande e importante, es el apoyo a los niños transgénero de su comunidad, ya que su trabajo les permite expresarse.



Algunos de sus sobrinos e hijos de amigos cercanos son niños kathoey. Este término tai es utilizado para referirse a las mujeres transgénero o a hombres gay con apariencia femenina.



