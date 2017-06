Empresarios crean 'autodefensa' en Quintana Roo

Empresarios de Quintana Roo anunciaron la conformación de un ‘grupo de autodefensa’ que buscan la paz en la entidad, ya que, advierten que se encuentran hartos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad.



El empresario Carlos Mimenza, indicó a través de un video que el grupo de autodefensa se encuentra conformado por al menos 20 empresarios.



Señaló que incluso, han reclutado a ciudadanos que también se encuentran dispuestos a unirse en contra la delincuencia y la inseguridad que impera en la entidad.



Asimismo, aclaró que no buscan más que la paz y no un movimiento armado.



Los empresarios me han llamado para hacer público el proyecto, que ellos mismos están financiando, y que me han informado que ya han reclutado a más de 200 autodefensas. Este no es un llamado a tomar las armas, este es un llamado a organizarnos como sociedad, y estar preparados para reaccionar en caso de cualquier ataque contra la ciudadanía”, afirmó Mimenza en el video.









