Frente PAN-PRD contra el PRI es \'convenenciero\', afirma diputada priista

La eventual conformación de un frente opositor que agrupe al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD), otras fuerzas políticas y ciudadanos con miras a la elección del 2018, es una “ocurrencia” y es “convenenciero”, consideró la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Martha Tamayo.



La legisladora señaló que la conjunción de partidos de derecha e izquierda con el único propósito de sacar al tricolor de la Presidencia de la República, deja claras dudas sobre el tipo de ideología que sustentará ese proyecto, al que insistió en calificar de “convenenciero”.





“Yo creo que eso los connota ¿no?, no tienen un programa de gobierno común, ni siquiera hay en temas importantes unidad de pensamiento; es como juntar el agua y el aceite, pero tiene un solo propósito dicen ellos, que no llegue el PRI al gobierno, a mí me parece que eso dice mucho de una alianza de esta naturaleza que es convenienciera”, dijo.



Tamayo Morales subrayó que la unión de los partidos opositores sin que estos cuenten con un programa de gobierno común, sin que coincidan en sus respectivas corrientes de pensamiento y en posturas sobre temas fundamentales como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la defensa de la vida, no es más que un “despropósito”.



La también vicecoordinadora de la bancada del tricolor subrayó que un claro ejemplo de que ese tipo de uniones de coyuntura y con estrictos fines electorales, han derivado en “desastres” como los que se viven en los estados donde co-gobiernan, como Veracruz.



“En donde ha resultado electo algún gobernador por ambas uniones, por la unión de ambas fuerzas el resultado ha sido desastroso, búsquele y verá, porque con cuál tesis van a gobernar, con qué programa, cuáles son los puntos de unión para ellos, sacar al PRI me parece que es un despropósito plantear que se gobierne en el país con ese tipo de prioridades”, insistió.



Agregó que, sin duda, los ciudadanos podrán ver que la oferta de partidos antagonistas al 100% no es conveniente para el país, porque sus diferencias ideológicas son diametrales, esto, sin tomar en cuenta la dificultad que tendrán para encontrar un candidato o candidata que pueda representarlos adecuadamente.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/frente-pan-prd-contra-el-pri-es-convenenciero-afirma-diputada-priista-570