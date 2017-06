En Cosoleacaque piden a CAEV cumplir con minuta

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-28-16:29:41 Cosoleacaque Vecinos de los Barrios dialogan con el funcionario de la CAEV y coincide espera la respuesta de Xalapa

Este miércoles por la mañana, un grupo de por lo menos veinte personas, entre ellos algunos líderes de barrios se presentaron en la oficina de la CAEV, para pedir al Director Municipal de esta dependencia, Gustavo Alonso Linares, cumplimiento de la minuta firmada en días pasado, en donde la dependencia se comprometía a suministrarles agua a través de pipas, en tanto esta no llegara a través de la red.



El también, dirigente de Organizaciones Independientes de Cosoleacaque Adán Darío Canseco, explica al Corporativo Imagen del Golfo, nosotros firmamos una minuta con el representante del CAEV, esa minuta la enviaría de Jalapa y dependiendo de la resolución nos van descontar el adeudo que tenemos y recibir el preciado liquido.



Nosotros estamos dispuestos a pagar siempre y cuando se tenga una buena respuesta porque no hemos recibido el servicio del agua; hoy estamos aquí para recibir la respuesta por parte del CAEV de Xalapa.



Por su parte, el representante de la CAEV, Gustavo Alonso Linares Yepez, entrevistado al término del dialogo con los vecinos, dijo son gentes que vienen de los barrios primero, segundo, tercero y cuarto que ya estuvieron por acá hace un par de meses pidiendo y exigiendo que el servicio se regularice y además lo hicieron a través de un oficio se les pudiera reconsiderar en los pagos de los meses que no han tenido el servicio del agua en los cuatro barrios.



Pero lo que piden, es unas situación que se canaliza al área jurídica y operativa de Jalapa, quienes tienen que hacer un dictamen, en pocas palabras son los encargados de respaldar que efectivamente en algunos meses y sectores por las causas que ellos vayan a enumerar y de acuerdo a los lineamientos y pudiéramos de estar en condiciones de hacer un descuento o ajuste por ese periodo que no hayan tenido el servicio del agua.



Los descuento, puede de acuerdo al dictamen, la situación de Cosoleacaque es muy conocida en oficinas centrales, son sectores identificados donde ha hecho falta el vital líquido, estamos esperando esa respuesta, no tan solo de ellos, sino también los vecinos de Canticas, Los Limones, Los Prados de y Naranjito, en fin, son trámites administrativos que tenemos que cubrir para que Jalapa encargados del área operativa y judicial puedan decirnos es procedente tal porcentaje o no es procedente.



Piden la intención es resolver el problema del agua como dé lugar, existe interés, por parte de la Oficina Central que el caso de Cosoleacaque se resuelva de una vez por todas.