Disminuyen los robos en negocios de Veracruz: Canaco

A diferencia de otros delitos, el robo en los negocios de diversos giros sí ha disminuido casi en 40 por ciento en la ciudad, afirmó Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz.



“Los cristalazos en el centro histórico, los robos a bancos, afortunadamente aquí en la conurbación han venido disminuyendo pero no se han erradicado, se siguen presentando. Es algo en lo que debemos seguir trabajando en coordinación con autoridades de seguridad.



“Ya tenemos como un mes con una tendencia clara a la baja, podremos estar hablando de 40 por ciento en disminución; no tengo cifras exactas pero estamos hablando de un porcentaje similar”, aseguró Muñoz.



Destacó que en los meses pasados, en los momentos más difíciles de la inseguridad la Canaco llegó a tener el registro de una incidencia de aproximadamente 10 a 112 robos diarios a comercio, pero reiteró que ahora se ha reducido a casi la mitad.



Fue enfático en que el problema no se ha erradicado pero reconoció que sí va en retroceso, a favor del comercio organizado.



Declinó opinar si el estado de Veracruz requiere un Comisionado Nacional de Seguridad pues admitió no conocer bien cuál sería su función, y dijo ver una fuerte presencia de elementos federales en la entidad.



Precisó que su opinión es respecto del robo a comercios pero reconoció no tener elementos para opinar sobre otros delitos, sobre todo los de alto impacto, de competencia federal.



“Hay otros delitos que son de alto impacto, donde tiene que ver la delincuencia organizada, que me es difícil decirlo, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana pasado, cuando claramente hubo un número elevado de asesinatos.



“Desde mi opinión, creo que todo esto es producto de un combate a la delincuencia. Unos días antes del fin de semana se anunciaba la detención de una banda de secuestradores, la recuperación de una persona que estaba secuestrada”, señaló Muñoz.



Dijo confiar plenamente en el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié pues según él, siempre atiende al sector comercio con prontitud.